Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:17 TSİ- Belediye G: Bugün 12:15 TSİ

Kani Beko, İşçi Kütüphanesinin konuğu oldu

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin son konuğu CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane ilgi görmeye devam ediyor. Bağışlarla birlikte kitap sayısı 30 bini bulan kütüphanenin ziyaretçileri de her geçen gün artıyor. Temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin en son konuğu eski DİSK Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu.

Ziyaretinde kütüphane ile ilgili bilgiler alan Beko, Türkiye'ye örnek bir çalışma haline gelen kütüphanenin yapımında emeği geçen tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. İzmir'de de benzer bir çalışma yapmak istediklerini kaydeden Beko, ziyaretinin ardından kütüphaneye DİSK Tarihi; "Kuruluş, Direniş, Varoluş" kitabını bağışladı.

SİZ DE BAĞIŞTA BULUNABİLİRSİNİZ

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, 2016 yılında çöp konteynerinin yanına poşet içinde bırakılan eski kitapları alarak şantiyede biriktirmeye başladı. Temizlenip, dezenfekte edilen kitaplarla Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne ait 50 yıllık binada kütüphane kuruldu. 700 kitapla kurulan kütüphanede aradan geçen sürede kitap sayısı arttı ve 30 bine ulaştı. Ansiklopedilerden, tarih kitaplarına, romanlardan, kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu kütüphaneden, temizlik işçileri ve yakınlarının yanı sıra, kreş öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar gelen birçok ziyaretçi yararlanıyor. Ziyaretçiler, kitapları kütüphanede okuyabildiği gibi ödünç olarak da alabiliyor. Ayrıca işçilerin kütüphanesinden Türkiye'nin dört bir yanında okullara, cezaevlerine kitap gönderiliyor. Kütüphanede çocuklar için oluşturulan çocuk kitapları bölümünde satranç gibi oyunlar da bulunuyor.

Herkese açık olan kütüphaneye dileyenler, Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 51 Çankaya/ Ankara adresine kitap bağışında bulunabiliyor, 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşabiliyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı mask
Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup mask
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup
Minik sanatçılar büyülüyor mask
Minik sanatçılar büyülüyor
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’ndan Taşdelen’e ziyaret mask
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’ndan Taşdelen’e ziyaret
50 bin 1. çocuğun görme taraması yapıldı mask
50 bin 1. çocuğun görme taraması yapıldı
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor mask
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor
Keçiören Belediyesi 137 okulun eksiklerini tamamladı mask
Keçiören Belediyesi 137 okulun eksiklerini tamamladı
Sincan Belediyesi engelli bireyleri topluma kazandırıyor mask
Sincan Belediyesi engelli bireyleri topluma kazandırıyor
Başkent'in örnek iş kadınları Yenimahalle'de mask
Başkent'in örnek iş kadınları Yenimahalle'de

Bugün 11:17 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’ndan Taşdelen’e ziyaret mask
Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’ndan Taşdelen’e ziyaret
Kani Beko, İşçi Kütüphanesinin konuğu oldu mask
Kani Beko, İşçi Kütüphanesinin konuğu oldu
50 bin 1. çocuğun görme taraması yapıldı mask
50 bin 1. çocuğun görme taraması yapıldı
Keçiören Belediyesi 137 okulun eksiklerini tamamladı mask
Keçiören Belediyesi 137 okulun eksiklerini tamamladı
Başkent'in örnek iş kadınları Yenimahalle'de mask
Başkent'in örnek iş kadınları Yenimahalle'de
Beypazarı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Devam Ediyor mask
Beypazarı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Devam Ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir mask
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon mask
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın mask
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın
LPG’li araç satışları rekor kırdı mask
LPG’li araç satışları rekor kırdı
Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon mask
Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL