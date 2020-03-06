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Çorum Hitit Dernekler Federasyonu’ndan Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu, yeni dönem yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. hakkında da bilgi verdi. Federasyon’un çalışmaları hakkında bilgi veren ve yayın çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Yollu, Hitit Güneşi Gazetesinin son sayısını ve çocuklar için hazırlanan resimli Çocuk Hakları Bildirgesi kitapçığını Taşdelen’e takdim etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ihtisas komisyonlarının kadın çalışmalarına yöneldiğinden söz eden Yollu, Taşdelen’i federasyonlarının da yer aldığı Anadolu Güç Birliği’nin 8 Mart etkinliklerine davet etti.

Yerel derneklerin örgütlenmesinde önemli bir yere sahip olan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yönetimince gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, “Katılımcı demokrasi anlayışımız gereği belediyecilik hizmetlerimizi sunarken sivil toplumun tüm örgütlü katmanlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
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Bugün 11:21 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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