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Minik sanatçılar büyülüyor

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce sanat, kişisel gelişim, eğitim ve birçok alanda verilen kurslar gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce sanat, kişisel gelişim, eğitim ve birçok alanda verilen kurslar gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gençler ve çocuklar yaptıkları çalışmalar ve sergiledikleri performanslarla görenleri adeta büyülüyor.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Gençler ve çocuklar kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Gençler ve çocuklar yaptıkları çalışmalar ve sergiledikleri performanslarla görenleri adeta büyülüyor.

Dersler ihmal edilmiyor

KAGEM’de sanat kurslarının yanı sıra öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları ve kurslar da düzenleniyor.

Her şey yavrularımız için

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KAGEM’e gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gençlik Merkezimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarını görmek bizleri işimizi daha iyi yapmak noktasında ayrıca motive ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Merkezimizde geleceğin sanatçılarının yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.
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Bugün 12:14 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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