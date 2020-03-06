Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, MİT Yerleşkesi’nin Adliye’ye devredilmesinin hem kentsel dönüşüm sözü verilen Demetevler’in dönüşüm ihtimalini ortadan kaldıracağını hem de Yenimahalle trafiğini kilitleyeceğini söyledi. Yaşar, “Kentsel dönüşüm ihtimalinin ortadan kalkmasını bir kenara bıraktık, Adliye ve açılacak olan Şehir Hastanesi’ni Yenimahalle trafiğinin kaldırması mümkün değil. Ne dava görülebilir, ne hasta hastaneye ulaşabilir ne de Yenimahalleli evine, işine gidebilir.” dedi.

Cumhurbaşkanına ve bakana mektup gönderdim

Basın mensuplarıyla buluşan Başkan Yaşar, sorun ile ilgili olarak bilgi verdi. Adliye ve Şehir Hastanesi’nin hizmete açılmadan önce altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmar ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a mektup yazarak bilgi verdiğini söyledi. Yaşar, “Ben yetki alanımda olsun olmasın kentimden sorumluyum. Bu sorumluluk duygusu ile kentimin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmekle yükümlüyüm. Yenimahalle’nin sesiyim. Amacım bağcı dövmek değil üzüm yemek. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanına Yenimahalle’nin sorunları ile ilgili bilgi verdim ve sorunların çözülmesi konusunda önemli adımlar attık. Şimdi de Yenimahalle dolayısıyla Ankara’nın önemli bir sorunu konusunda kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum.” diye konuştu.

Demetevler’in dönüşümü artık mümkün değil

Yeni Adliye ve Etlik Şehir Hastanesi’nin İvedik Caddesi ve Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğunu artıracağını belirten Yaşar “11 yıldır Yenimahalle’de kimseyi ayırt etmeden hizmet sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2014 yerel seçimlerinde Demetevler bölgesi için kentsel dönüşümün gerekliliğinden ve Çamlıca polis lojmanlarının bulunduğu alanda yoğunluk artımına gidileceğinden bahsetmişti. Bu bölgedeki kentsel dönüşüm için Mit yerleşkesi rezerv alanı olacaktı. Fakat şimdi bu alan Adliyeye tahsis edilerek Demetevlerdeki bir kentsel dönüşümün ihtimali ortadan kaldırılıyor.” dedi.

İvedik ve Bağdat caddeleri bu yükü kaldıramaz

Yenimahalle ilçesi için Ankara merkezinden giriş kapısı niteliğinde olan İvedik Caddesi’nin başlangıcında bulunan İvedik Metro İstasyonu bölgesinde hali hazırda yoğun trafik bulunduğunu belirten Yaşar “Yaklaşık 2 kilometrekare yarıçaplı alanda bulunan Etlik Şehir Hastaneleri, MİT Yerleşkesi (Yeni Adliye yerleşkesi), Merkez Ankara Projesi, Ankapark ve Büyükşehir Belediyesi aynı bölgede yer almaktadır. Proje halinde bulunan Adliye binası ve Şehir hastanesinin açılması durumunda bölgedeki araç trafiğine 100-110 bin civarında yeni araç sayısı eklenmiş olacaktır. Sabah ve akşam zirve saatlerde bu sayı 25-30 bin araca tekabül etmektedir. Mevcutta zaten yoğun trafiğin yaşandığı İvedik Caddesi ve Bağdat Caddesi, Yenimahalle Merkez, Demetevler, Şentepe, OSTİM gibi birçok bölgede yaşayan vatandaşlarımız için önlenemez oranda trafik sorununun yaşanmasına sebep olacaktır. 75 bin nüfusa sahip Demetevler Bölgesi ve 200 bin nüfusa sahip Şentepe Bölgesi’nin girişi niteliğinde olan bu yolda 85-90 bin yeni araç trafiği yaratılmış olacaktır. Şehir Hastanesi’nin de açılması ile 50 bin yeni araç, Adliye Binası’nın yapımı ile de 30 bin yeni araç bu yollarda trafik sıkışıklığına sebep olacaktır.” şeklinde konuştu.

Vatandaşın sıkıntılarını ortak akılla çözeriz

Ankapark ve Merkez Ankara projesinden de bahsederek bu projelerin trafik sorununu önlenemez boyuta taşıyacağını belirten Yaşar, “Ankapark’ın aktif kullanılması ve Merkez Ankara Projesi’nin hayata geçirilmesi ile Ankara’nın ve Yenimahalle’nin merkez omurgalarından İstanbul Yolu ve ilçemiz sınırlarında bulunan İvedik Caddesi ve Bağdat Caddesi bu trafik yoğunluğunu kaldıracak durumda değildir. Vatandaşlarımızın ileride yaşayacağı trafik keşmekeşine vurgu yapmak ve ileride yaşanacak sorunların önemini belirtmek amacıyla bu basın toplantısını düzenliyoruz. Devletin yetkili kurumlarının, bakanlıklar, yerel ve genel yönetimlerin konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini ve ortak bir çalışma başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yerelde Yenimahalle’nin, genelde Ankara’nın karşılaşacağı sorunlara ve ileride yaşayacağı sıkıntılara önceden çözüm bulmak adına ortak akılla çalışmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz.” ifadelerinde bulundu.

Toplu taşıma şart

Sorunun çözümü için toplu taşıma yönelik altyapı çalışmalarının öncelikle olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Yaşar, bir gazetecinin “Adliye için başka bir öneriniz var mı” sorusu üzerine “Ben Adliye’nin Yenimahalle’ye gelmesinden mutluluk duyarım ancak daha büyük bir soruna sebep olacağı ortada. Bu nedenle öncelikli olarak Adliye gelecekse, toplu taşıma ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlanıp trafik sorununu öncelikle çözmek gerekir. Oldubitti anlayışı ile bir proje hayata geçirilirse sorun çözmekten çok kendisi sorun olur. Adliye binası Etimesgut Şeker Fabrikası alanına taşınabilir.” dedi.