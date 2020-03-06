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Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle 2019 yılında cinayete kurban giden ya da şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 474 kadın için Batıkent Çakırlar Mahallesi’nde hatıra ormanı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Günü nedeniyle kadın personelin katıldığı eğitim programlarına da ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi cinayete kurban giden ya da uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınları unutmadı. 2019 yılında yaşamını yitiren 474 kadının anısına ağaç fidanı dikilerek, hatıra ormanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Batıkent Çakırlar Mahallesi’nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

ADLARI YAŞAYACAK

Hayatını kaybeden kadınları unutmamak ve unutturmamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Büyükşehir Belediyesinin kadınların yanında olduğunu söyledi ve şu değerlendirmelerde bulundu:       

“Dünyanın her yerinde bu anlamlı gün kutlanıyor ancak kadınlarımız dünyanın her yerinde şiddete, zorbalığa maruz kalıyor. Bunu vurgulamak için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizde bulunan mekanların en güzellerinden birini seçtik. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet toplum olarak çok acı verici ve hepimizi derinden etkiliyor. Başta ülkemiz kadınları olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde kadınlar şiddete maruz kalmasın. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın yanındayız.”

BAŞKENTLİ KADINLARDAN 8 MART MESAJLARI

Bebeği ile birlikte kadınlara güç vermek için fidan dikmeye geldiğini ifade eden Seçil Urgun, “Hava soğuk ama kızımla birlikte geldim yine de. 8 Mart’ın böyle kutlanması kadınlarımız yani bizim için umut verici. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadınların her zaman güçlü olmasını diliyorum. Ekonomik özgürlüğünün olmasını diliyorum. Kadınların hiçbir zaman susmamasını diliyorum.” dedi.

Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Hasret Keskin ise, “Umarım kanunlar, yasalar değişir ve kadına yönelik şiddete karşı daha ağır cezalar verilir. Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. Kadınlarımıza özgürlükleri, hakları verilsin istiyoruz” diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde psikolog olarak görev yapan İrem Aytekin de düşüncelerini, “Öldürülen 474 kadınımız için ağaç fidanı diktik. Umarım 2020 yılı bu konuda daha bilinçlendiğimiz bir yıl olur” sözleriyle paylaştı.

BELPA’DA KADIN SAĞLIĞI SEMİNERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında BELPA A.Ş kadın çalışanlarına yönelik “Kadın Sağlığı” konulu seminer programı düzenledi.

Doç. Dr. Muharrem Taşkoparan ve Uzman Dr. Handan Selek tarafından verilen seminere; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, BELPA A.Ş. Genel Müdürü Erkan Güneş ve çok sayıda kadın personel katıldı.
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