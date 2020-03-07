Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in ilçelerinde saha incelemeleri yaptı. Altyapı çalışmaları devam eden noktaları denetleyen ve muhtarlarla görüşen Öztürk, “Halkın harcadığı her kuruş, halka altyapı olarak dönecek. Önceliğimiz halkın temiz su içmesi.” dedi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ’nin yürüttüğü altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkent’in birçok ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarını denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Halkın su için harcadığı her bir kuruş, yine halka altyapı olarak dönecek. Bu bizim hem vicdani sorumluluğumuz hem de asli görevimizdir.” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ALTYAPIYA ÖNCELİK VERİN TALİMATI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın altyapı sorunlarının öncelikli olarak çözülmesi yönündeki talimatı sonrası saha denetimlerini artırdıklarını belirten Öztürk, ASKİ ekiplerinin 7/24 yoğun mesai harcadığını söyledi.

Başkent’e sağlıklı bir altyapı kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan ve sokak sokak dolaşarak altyapı sorunları hakkında detaylı bilgi alan Öztürk’e, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Zülfikar Altay, Daire Başkanları ve teknik ekip eşlik etti.

MAMAK’A 15 BİN METREKÜP KAPASİTELİ SU DEPOSU

Mamak İlçesi’nde Harman, Hürel ve Küçük Kayaş Mahallelerini ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Harman Mahallesi’nde inşaatı devam eden 15 bin metreküp kapasiteli TE1 Su Deposu çalışma alanını gezdi.

Mart ayında bitirilmesi planlanan su deposunun Mamak ve Altındağ’ın yanı sıra Gölbaşı ilçesini de besleyeceğini ifade eden Öztürk, inşaat sonrası hafriyat temizliğinin yapılmasını da istedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ANKARALILARA TEMİZ SUYU ULAŞTIRMAK”

Mamak Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik ve Akşemsettin Mahallesi Muhtarı İbrahim Biçer ile görüşerek, bölgeye ilişkin altyapı ihtiyaçları konusunda birinci ağızdan bilgi alan Öztürk, Hürel Mahallesi 9. Sokak’ta yaşanan kanalizasyon sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdi.

Muhtarlara iş birliği çağrısında bulunan Öztürk, “Önceliğimiz temiz suyu vatandaşlarımıza ulaştırmak ve sorunları çözmek. Bu bizim boynumuzun borcu. Devlet bu yüzden bize para veriyor. Bize uğrayın, bize mesaj atın. Size 24 saat kapımız açık. Gelin nasıl çalıştığımızı görün; biz mutlu oluruz.” dedi.

Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş’ı da ziyaret eden Öztürk, 1867. Sokak’ta yapımı süren bir kreşin kanalizasyon hattının uzatılması konusunda gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.