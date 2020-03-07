Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “ Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında yapılan “Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır” açık oturumu ve “On’lar A Capella” konseri Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesinin “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Dil Derneği ile birlikte düzenlenen ‘Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır’ açık oturumuna Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliği yaptı.

Açılış konuşmasını Dil Derneği Ast Başkanı Erkan Yücel’in yaptığı açık oturuma Zeynep Oral, Nazan Moroğlu ve Aylin Nazlıaka konuşmacı olarak katıldı. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel’in yönetiminde gerçekleşen açık oturumda konuşmacılar, Atatürk Devrimlerinin kadınlar için ne derece önemli olduğunu anlattılar. Türk kadınının, Atatürk’ün yaptığı devrimler sayesinde özgür ve güçlü birey haline geldiğini belirten konuşmacılar, bunu engellemeye çalışanlara ve kadının özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yapılan hareketlere karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirttiler.

ON’LAR A CAPELLA

Açık oturumun ardından 10 kişiden oluşan “On’lar A Capella” grubu üyeleri, Soprano Begüm Başar ve Suzidil Alpay, Mezzo Soprano Gözde Korkmaz, Alto Pınar Çetin, Tenor Çağlar Turan, Hüseyin Acun ve Tolga Alca, Bariton Berke Erat, Bas Kaan Çelikcan ve Beatbox Sercan Bilgin hiçbir enstürüman kullanmadan sadece insan sesiyle performans sergiledi. Acapella Vokal Topluluğu, Türkiye’de ve dünyada yer edinmiş popüler ezgileri, modern Acapella tarzıyla yaptıkları düzenlemelerle dinleyicilerin beğenisine sundu.