Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Belediye G: Bugün 12:01 TSİ

Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında yapılan “Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır” açık oturumu ve “On’lar A Capella” konseri Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “ Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında yapılan “Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır” açık oturumu ve “On’lar A Capella” konseri Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesinin “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Dil Derneği ile birlikte düzenlenen ‘Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır’ açık oturumuna Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliği yaptı.

Açılış konuşmasını Dil Derneği Ast Başkanı Erkan Yücel’in yaptığı açık oturuma Zeynep Oral, Nazan Moroğlu ve Aylin Nazlıaka konuşmacı olarak katıldı. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel’in yönetiminde gerçekleşen açık oturumda konuşmacılar, Atatürk Devrimlerinin kadınlar için ne derece önemli olduğunu anlattılar. Türk kadınının, Atatürk’ün yaptığı devrimler sayesinde özgür ve güçlü birey haline geldiğini belirten konuşmacılar, bunu engellemeye çalışanlara ve kadının özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yapılan hareketlere karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirttiler.  

ON’LAR A CAPELLA

Açık oturumun ardından 10 kişiden oluşan “On’lar A Capella” grubu üyeleri, Soprano Begüm Başar ve Suzidil Alpay, Mezzo Soprano Gözde Korkmaz, Alto Pınar Çetin, Tenor Çağlar Turan, Hüseyin Acun ve Tolga Alca, Bariton Berke Erat, Bas Kaan Çelikcan ve Beatbox Sercan Bilgin hiçbir enstürüman kullanmadan sadece insan sesiyle performans sergiledi. Acapella Vokal Topluluğu, Türkiye’de ve dünyada yer edinmiş popüler ezgileri, modern Acapella tarzıyla yaptıkları düzenlemelerle dinleyicilerin beğenisine sundu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Oğuz’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı mask
Başkan Oğuz’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Çankaya’nın üreten kadınları mask
Çankaya’nın üreten kadınları
Yenimahalle'de çocuklar tiyatroyla büyüyor mask
Yenimahalle'de çocuklar tiyatroyla büyüyor
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde mask
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip mask
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip
Öğrenciler sordu, Başkan Altınok cevapladı mask
Öğrenciler sordu, Başkan Altınok cevapladı
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı mask
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı
Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı mask
Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı

Bugün 11:14 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’nın üreten kadınları mask
Çankaya’nın üreten kadınları
Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır mask
Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde mask
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı mask
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir mask
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon mask
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın mask
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup mask
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup
LPG’li araç satışları rekor kırdı mask
LPG’li araç satışları rekor kırdı
Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon mask
Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL