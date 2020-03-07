Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:23 TSİ- Belediye G: Bugün 11:26 TSİ

Çankaya’nın üreten kadınları

Çankaya Belediyesinin 21. Yüzyılın Halkevleri olarak vatandaşların hizmetine sunduğu Çankaya Evlerinden mezun olup sertifika alan kadınlar hem üretime katkı sunuyor hem de kendi işinin sahibi oluyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesinin 21. Yüzyılın Halkevleri olarak vatandaşların hizmetine sunduğu Çankaya Evlerinden mezun olup sertifika alan kadınlar hem üretime katkı sunuyor hem de kendi işinin sahibi oluyor.

Çankaya Belediyesinin ilçenin farklı noktalarında vatandaşların hobi olarak katıldıkları kurslardan mezun olan kadınlar evde oturmak yerine üretime katkı sunmalarının yanı sıra gelir elde etme imkanı da buluyor. İlçede yer alan 27 Çankaya Evinde çeşitli kurslara katılan kadınlar aldıkları eğitimi para kazanabilecekleri bir uğraşa dönüştürüyorlar. 

Çankaya Belediyesinin açmış olduğu kurslara katılarak boş vakitlerini yararlı bir aktiviteyle değerlendiren ve ilgi duydukları alanlarda deneyim kazanan kadınlar hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

HASTALIĞIMI HAYALİM SAYESİNDE YENDİM

Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde başladığı dekoratif ahşap boyama kursuyla kendi işyerini açma hayalinin ilk adımını atan Aslı Çalışkan, Sokullu ve Emek Çankaya Evinde dekoratif ahşap boyamadan ev aksesuarlarına, eşyaları dönüşüm ve yenileme çalışmalarından el sanatlarına kadar birçok kursa katıldı. Bundan 18 yıl önce yakalandığı damar yumağı hastalığı karşısında pes etmeyip hayalinin peşinden giden ve azmiyle hastalığı alt eden Çalışkan hayalini kurduğu dekoratif ahşap boyama atölyesini geçtiğimiz şubat ayında açtı. Kendi atölyesini açmanın gururunu yaşayan ve ahşap boyamaya ilgi duyan insanlara eğitim vermek isteyen Çalışkan, kadınlara önem verdiği ve bu kursların açılmasına vesile olduğu için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e tüm kadınlar adına teşekkür etti.

FOTOĞRAFTAN EŞSİZ HATIRA

Çankaya Evlerinden eğitim alarak hobisini sanata dönüştüren kadınlardan biri de Dilek Canberi. Beysukent Çankaya Evinde bir yıl önce katıldığı Dijital Fotoğrafçılık kursuyla ilgi duyduğu fotoğrafçılık alanında farklı deneyimler peşinde koşan Canberi, fotoğraf olarak çektiği irislerden tablolar, takılar ve anahtarlık yapıyor. Gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölgenin adı olan ve her insanda farklı bir özelliğe sahip iris çekimi yapan Canberi, insanlara eşsiz bir hatıra veriyor. Türkiye’de ve dünyada halen yeni olan iris fotoğrafçılığı ile stant kuran ve sergi açan Canberi, mimarlığının yanı sıra hobisinden de para kazanıyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Oğuz’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı mask
Başkan Oğuz’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Yenimahalle'de çocuklar tiyatroyla büyüyor mask
Yenimahalle'de çocuklar tiyatroyla büyüyor
Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır mask
Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde mask
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip mask
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip
Öğrenciler sordu, Başkan Altınok cevapladı mask
Öğrenciler sordu, Başkan Altınok cevapladı
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı mask
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı
Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı mask
Büyükşehir 2019 yılında öldürülen 474 kadını unutmadı

Bugün 11:23 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’nın üreten kadınları mask
Çankaya’nın üreten kadınları
Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır mask
Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde mask
Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı mask
Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir mask
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon mask
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın mask
Korona Virüsüne Karşı Önleminizi Alın
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup mask
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup
LPG’li araç satışları rekor kırdı mask
LPG’li araç satışları rekor kırdı
Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon mask
Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL