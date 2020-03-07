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Başkan Oğuz’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “İnsanlık suçu olarak adlandırdığım kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.''

Elif Duman
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İnsanlık suçu olarak adlandırdığım kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sorunun çözüme kavuşturulması için üzerimize düşen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi için elimizde geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Oğuz’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı şöyle:

“Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten başta Kahramankazanlı kadınlar olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, ülkemizin kadınları da tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldılar. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktılar. Kadınlarımız dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vuruyorlar ve vurmaya devam edecekler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelerek, kahraman unvanıyla onurlandırılan ilçemizde de, kadınlarımızın o karanlık gecede gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolundu. Kadınlarımıza olan şükranımızı, onların haklarını koruma mücadelelerine destek vererek göstermenin çabası içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında son 18 yılda gerçekleştirilen reformlarla, kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumları güçlendirildi. Bunu 18 yıl önceyle kıyasladığımızda daha iyi anlıyoruz. Bu doğrultuda Kahramankazan Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.

İnsanlık suçu olarak adlandırdığım kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Her şeyden önce köklü bir zihniyet değişimini gerektiren bu sorunun çözüme kavuşturulması için üzerimize düşen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi için elimizde geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Medeniyetimizden, tarih ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, vatan savunması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Kör şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabırlar temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”
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Bugün 12:26 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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