Başkan Altınok: "Aile içi şiddeti azaltmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’deki aile içi şiddeti azaltmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Aile danışma merkezlerimiz, belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak bu sorunun üzerine gidiyoruz. Şiddetin önlenmesi için eğitimlerimize önce erkeklerden başlayarak ailelerimizi bilinçlendireceğiz.” dedi.

BAŞLAMA VURUŞU BAŞKAN ALTINOK’TAN

Keçiören Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadılar Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlediği etkinliklerle kadınları unutmadı. Bu kapsamda Başkan Turgut Altınok’un katılımıyla Keçiören Fatih Stadı’nda düzenlenen Yüksek Topuklar Futbol Maçı’nda kadın futbol takımları karşı karşıya geldi. Ankara 1910 Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Metropol Spor Kulübü Kadın Futbol Takımının mücadele ettiği müsabakanın başlama vuruşunu Başkan Altınok yaptı. Altınok; futbolculara, hakemlere ve müsabakayı izlemeye gelen kadınlara karanfil dağıttı.

“KEÇİÖREN’DE, 14 KADIN MUHTAR VAR”

Müsabaka öncesinde kadınlara, futbolculara ve vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Altınok, Keçiören'de 14 kadın muhtarın görev yaptığının altını çizerek, Türk demokrasinde kadının önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Altınok, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlarımızın daha huzurlu yaşamalarına vesile olsun. Kurtuluş Savaşı’nda cepheyi besleyenler kahraman kadınlarımızdır. Nene hatunlar, Kara Fatmalar gibi nice sembol kahramanlar bu toprakların bize vatan olması için mücadele vermişlerdir. Kahraman analarımız, kadınlarımız bu torakları bizlere vatan yapmıştır. Kadınlarımızı bir güne sığdırmak mümkün değil. Her gün anneler günü, her gün kadınlar günüdür” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Başkan Altınok, Suriye’de yaşanan insanlık dramından ve Ortadoğu coğrafyasında akan gözyaşından en çok annelerin etkilendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alevi-Sünni, Şii- Hanifi diyerek aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Müslümanları birbirine bağlayan mezhepleri değildir, mezhebinizi değiştirebilirsiniz. Müslümanları birbirine bağlayan Kur’an ve hadistir. Şu an Müslüman Müslümanı öyle vahşice öldürüyor ki, bu ne Kur'an ne hadis ne de sünnette var. Yanı başımızda, 21’inci asırda Suriye’de savaş var. Analar ağlıyor, babalar ağlıyor, çocuklar ağlıyor. Bir ıstırap, bir felaket var. Anaların gözyaşları artık kurumuş, insanlık bitmiş ve insanlığın bütün değerleri yerle bir olmuş durumda. Bu nedenle ülkemize, devletimize, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yarın eyvah deriz, bu eyvah da huzurumuzu bir daha geri getirmez. Ateş kapımıza dayandı, en çok yüreği yanan da bedel ödeyen de analardır. Çünkü annelerin yürekleri öyle bir yürektir ki, sevgileri öyle bir sevgidir ki hiçbir şeye benzemez. Bizi yetiştiren, doğuran, emek veren bütün analara, istiklal ve kurtuluş savaşımızda cephe gerisindeki tüm kahraman kadınlarımıza rahmet ve selam olsun.”

“DEVLETİMİZ EBED MÜDDET VAR OLSUN”

Altınok, Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bu güne kadar şehit ve gazi olan asker, polis ve güvenlik güçlerine şükranlarını ileterek, “Devletimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar şehadet şerbeti içen tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize selam olsun. Rabbim bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Vatanımız daim olsun, bayrağımız ebediyen göklerde dalgalansın, minarelerden ezanlarımız hiç susmasın, vatanımız devletimiz ebed müddet var olsun” dedi.

Fatih Stadı’nda kıran kırana gerçekleşen müsabakayı, Ankara 1910 Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı 1-0’lık skorla kazandı.

“İNSANLIĞIN TEMELİNDE SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ VAR”

Başkan Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Kuruluş Kongresi’ne de katıldı.

Kongre öncesinde yaptığı konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Altınok, “Keçiören’deki aile içi şiddeti azaltmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Aile danışma merkezlerimizle, belediyemizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yaparak bu sorunun üzerine gidiyoruz. Şiddetin nedenleri, polis merkezlerine yapılan müracaatlarla ortaya çıkıyor. Saygı, sevgi, hoşgörü ve güven eksikliği bu nedenler arasında yer alıyor. Birçok şeyin temelinde saygı ve sevgi var. Dinimizin, toplumumuzun, insanlığın, edebiyatın, tasavvufun tamamında sevgi, sayı ve hoşgörü vardır. Yıkmadan, dökmeden bizi biz yapan değerlerimizi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor.”

Kongrede, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Nimet Karaömeroğlu seçilirken, Keçiören’in ortak akılla yönetileceğinin de altı çizildi.

ALTINOK KADINLARA SAKSI ÇİÇEĞİ HEDİYE ETTİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Keçiörenli kadınlarla Etlik Aşağı Eğlence, Nuri Pamir Caddesi ve Kalaba Kent Meydanı’nda buluşan Altınok, saksı çiçeği hediye ederek tüm kadınları tek tek kutladı.