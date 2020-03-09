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Kutludüğün'de görkemli açılış

Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi’ni görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Elif Duman
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Kültür ve sanat yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mamak Belediyesi, hem gençlerin hem de kadınların öğrenirken eğlenebilecekleri aynı zamanda, köy konağı olarak da mahallenin düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi’ni görkemli bir törenle hizmete açtı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda mahalleli katıldı. İdlib’te şehit olan kahraman Mehmetçikler ve tüm şehitlerin anıldığı açılış töreninde  konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Mamak ilçemize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Proje, faaliyet ve çalışmalarını güçlü şekilde sürdüren Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

İnşa ve ihya süreçlerimize devam ediyoruz

Ankara Milletvekili olduğu dönemlerde Kutludüğün’de çok eve misafir olduklarını belirten Sarıeroğlu, “ 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili olduğumuz zamanlar, Kutludüğün’de çok eve misafir oldum. Çok güzel zamanlardı. Kıymetli hemşehrilerimizle gönül gönüle siyaset yapma imkanımız oldu.Şimdi Adanada’yız. Ama Ankara’da, Mamak’ta hemşehrilerimizle olmayı özlemişiz. Böylesine güzel bir eseri hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsana yatırım yapan bir anlayışla bir yandan mücadelelerimizi sürdürüyoruz, diğer yandan da hizmetlerimize devam ediyoruz.İnşa ve ihya süreçlerimize devam ediyoruz. Murat Köse Başkanımız, geçmişten beri tecrübelerini bildiğimiz, siyasette omuz omuza yıllardır çalıştığımız, tecrübeyle yoğrulmuş böyle bir başkanımız. Emeklerinden Allah razı olsun”dedi.

Kutludüğün’ün buluşma noktası

Kutludüğün’ün gerek tabiatı, gerekse kendine özgü yöresel lezzetiyle insanların aklında iz bıraktığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de,  eserler kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Belediyecilik şehre aşkla bağlı olmayı, gece gündüz çalışmayı, eser kazandırmayı gerektirir. Biz de ‘Mamak Daha Güzel Olacak’ dedik ve bunun için eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Kutludüğün için kutlu bir gün. Bilim Sanat Merkezimizi açıyoruz. Aile Merkezimizi buraya taşıdık bile. Genç kızlarımız, kadınlarımız buradaki kurslarda hem öğrenecek hem de keyifli bir zaman geçirecekler. Kınalarımızı, nişanlarımızı, asker uğurlamalarımızı, hemşehri buluşmalarımızı taziyelerimizi burada yapabileceğiz. Merkezimiz, Kutludüğün için buluşma noktası olacak. Hep birlikte Kutludüğünümüzü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Biz hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği, gönül belediyeciliği yapacağız. Hem şehre , hem de insanımıza dokunacağız” dedi.

Tesisi gezdi

AK Parti Belediyeciliği’nin insana hizmeti esas aldığının da altını çizen Köse, belediyecilik hizmetlerinin  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlam kazandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda , İstanbul gibi dev bir şehrin, çöpünü, çamurunu ve çukurunu bitirdiğini, İstanbul’un makus talihini değiştirdiğini belirtti. Köse, “Belediyeciliğin kitabını yazan, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Ondan aldığımız güçle, ilhamla, bu millete, Ankara’ya, Güzel Mamak’a ve Kutludüğün’e hizmet edeceğiz. Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”  dedi. İdlib şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri dualarla merkezin kurdelesini kesti. Açılışın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu ve Başkan Köse, tesisi gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
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Dün 11:53 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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