Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açılışı yapılan sergi, el sanatları bölümü mezunu olan ve YENİMEK Kurs Merkezlerinde 2011 yılından bu yana eğitmenlik yapan sanatçı Nermin Kankuş’un 63 adet cam gravür eserinden oluşuyor.
YENİMEK Kurs Merkezlerinde yüzlerce kursiyere cam sanatını sevdiren Kankuş’un kişisel kadın temalı, çeşitli meslek gruplarından, şiddete maruz kalan kadınlardan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın da aralarında bulunduğu onlarca eseri Başkentli sanatseverler için sergileniyor.
Sergi 13 Mart’a kadar sanatseverleri bekliyor
2012 yılında patentini aldığı “Cam kazıma” tekniği ile kendi alanında çığır açan Karakuş’un eserleri, 7-13 Mart tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sanatsevelerin beğenisine açık tutulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz