Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 12:44 TSİ- Belediye G: Dün 13:21 TSİ

8 Mart'ta tarih ve kültür kokan yolculuk

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kahramankazanlı kadınlar düzenlenen kent turunda Ankara’nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kahramankazanlı kadınlar için anlamlı program

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye bu kapsamda ilçedeki kadınlar için bir kent kültürü turu düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz’unda katıldığı tur programında, Kahramankazanlı kadınlar başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Kahramankazanlı kadınlar program kapsamında Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Ankara Kalesi, Tacettin Dergâhı, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Hamamönü’nü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni gezdi. Kadınlar böylece bu anlamlı günde tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı.

Satı Kadın’ı unutmadılar

Kahramankazanlı kadınlar ayrıca, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi’nce aslına uygun olarak müzeye dönüştürülen müze evini de ziyaret etti. Kadınlar, Satı Kadın’ın anıt mezarına karanfil bırakarak dua ettiler.

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten başta Kahramankazanlı kadınlar olmak üzere tüm kadınların yanında olduklarını belirterek, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başımızın tacı kadınlarımız için anlamlı bir program düzenledik. Kadınlarımız başkentimizin tarihi ve kültürel noktalarını gezme fırsatı yakaladı. Kahramankazan Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Vatan savunması sırasında kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabırlar temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Polatlı içme suyu hattına neşter mask
Polatlı içme suyu hattına neşter
Sincan’da Kadınlar Günü Buluşması mask
Sincan’da Kadınlar Günü Buluşması
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı mask
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA mask
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli'' mask
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli''
Kutludüğün'de görkemli açılış mask
Kutludüğün'de görkemli açılış
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha mask
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha
Ankaralı Tekstilcilerden Taşdelen'e ziyaret mask
Ankaralı Tekstilcilerden Taşdelen'e ziyaret
Büyükşehir Belediyesi‘nde Anlamlı Kadınlar Günü Etkinliği mask
Büyükşehir Belediyesi‘nde Anlamlı Kadınlar Günü Etkinliği
Ankaralı kadınlar Çankaya’da buluştu mask
Ankaralı kadınlar Çankaya’da buluştu

Dün 12:44 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Polatlı içme suyu hattına neşter mask
Polatlı içme suyu hattına neşter
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı mask
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA mask
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli'' mask
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli''
Kutludüğün'de görkemli açılış mask
Kutludüğün'de görkemli açılış
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha mask
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu mask
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup mask
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor mask
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip mask
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL