8 Mart'ta tarih ve kültür kokan yolculuk

Kahramankazanlı kadınlar için anlamlı program

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye bu kapsamda ilçedeki kadınlar için bir kent kültürü turu düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz’unda katıldığı tur programında, Kahramankazanlı kadınlar başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Kahramankazanlı kadınlar program kapsamında Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Ankara Kalesi, Tacettin Dergâhı, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Hamamönü’nü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni gezdi. Kadınlar böylece bu anlamlı günde tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı.

Satı Kadın’ı unutmadılar

Kahramankazanlı kadınlar ayrıca, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi’nce aslına uygun olarak müzeye dönüştürülen müze evini de ziyaret etti. Kadınlar, Satı Kadın’ın anıt mezarına karanfil bırakarak dua ettiler.

Her zaman yanınızdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten başta Kahramankazanlı kadınlar olmak üzere tüm kadınların yanında olduklarını belirterek, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başımızın tacı kadınlarımız için anlamlı bir program düzenledik. Kadınlarımız başkentimizin tarihi ve kültürel noktalarını gezme fırsatı yakaladı. Kahramankazan Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Vatan savunması sırasında kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabırlar temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.