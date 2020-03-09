Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da!

Kelebek Mobilya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın yatırımcılar ve çalışanlar tarafından açılan 8 Kelebek mağazasıyla kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın yatırımcılar ve çalışanlar tarafından açılan 8 Kelebek mağazasıyla kutladı. Kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyen bu anlamlı proje kapsamında Ankaralılar, 3 farklı ilçelerinde daha Kelebek Mobilya’ya ulaşabilecekler.

Kadınların iş dünyasına katılımını destekleyen ve sağladığı yüksek istihdam imkanları ile öne çıkan Kelebek Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 8 mağaza açtı! Kadın yatırımcıların ve kadın çalışanların açılışını yaptığı 8 mağaza ile kadınlara anlamlı bir kutlama imkanı sağladı.

Bu anlamlı proje kapsamında, Doğtaş Kelebek Mobilya tarafından Ankara Bilkent’te 715 m2, Siteler’de 1100 m2 ve Çankaya’da 1100 m2’lik üç Kelebek Mobilya mağazası açıldı. Bu mağazalarda tüm Kelebek koleksiyonlarına ve Lova yatak ürünlerine ulaşabilir; en son teknolojiyle üretilmiş klasik ve modern tarzı bir arada sunan kullanışlı, konforlu ve en trend tasarımlarla yaşam alanlarınızda fark yaratabilirsiniz.

Aynı zamanda bu yıl 85. yıldönümünü kutlayan Kelebek mobilya, büyümesinde ve gelişmesinde katkıları tartışılmaz olan kuruluşundan bu yana emek veren tüm kadın çalışanlarına teşekkür ediyor.