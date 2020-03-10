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A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava!

Arçelik, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın finale kalması halinde mart ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek.

Elif Duman
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Arçelik, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın finale kalması halinde mart ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edecek.

Arçelik, Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir kampanyaya imza atıyor. Teknolojisi ve tasarımıyla öne çıkan ürünlerini her geçen gün daha da geliştiren Arçelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor.

Turnuvada A Grubu’nda Roma’da 12 Haziran’da İtalya, Bakü’de 17 Haziran’da Galler ve 21 Haziran’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’nın 12 Temmuz’daki finale kalması halinde mart ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek. Arçelik 9 Mart itibariyle başladığı kampanyaya dahil olan TV modellerine ve kampanyaya ait diğer bilgileri detaylı olarak www.arcelik.com.tr adresi üzerinden tüketicilerine sunuyor.

Arçelik büyük ekran UHD televizyonlar üstün görüntü performansı ile maç coşkusunu evlere taşıyacak ve tasarımı ile salonlara şıklık katacak. Milli takım zaferiyle evlerde bir ilk yaşanacak.
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