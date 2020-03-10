Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:28 TSİ- Belediye G: Bugün 11:16 TSİ

Vatandaş Mersin’den yazdı, Başkan Altınok kediyi tedavi ettirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mersin’de yaşayan ve kedisinin tedavi edilmesini sosyal medya mesajıyla ileten Elif Erbaş isimli vatandaşın talebini geri çevirmedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mersin’de yaşayan ve kedisinin tedavi edilmesini sosyal medya mesajıyla ileten Elif Erbaş isimli vatandaşın talebini geri çevirmedi. Kedinin tedavi edilmesi talimatını veren Altınok, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz, masum ve güzel varlıklara her zaman sahip çıkmak zorundayız. Gerek evcil gerekse sokak hayvanları için her türlü gıda ve tedavi desteğini sağlıyoruz.” dedi. 

MERSİN’DEN GELDİ KEÇİÖREN’DE TEDAVİ EDİLDİ

Başkan Turgut Altınok,  sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisine ulaşan ve Mersin’de yaşadığını belirten Elif Erbaş isimli vatandaşın gözünden rahatsız olan kedisi için talep ettiği hizmetin derhal sunulması talimat ​verdi. Sahibi tarafından Mersin’den Keçiören’e gönderilen kedi Altınok’un talimatıyla Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından alınarak belediyeye ait hayvan hastanesine götürüldü. Bir süre gözetim altında tutulan kedi, veteriner hekimler tarafından gözünden ameliyat edildi. İyileşme sürecine giren kedinin tedavi süreci devam ediyor. 

“SINIR TANIMAKSIZIN SAHİP ÇIKIYORUZ”

Başkan Altınok, vatandaşların sosyal medya üzerinden kendisine rahatlıkla ulaşarak taleplerini dile getirdiklerini hatırlatarak, “Bizim için masum ve dilsiz varlıkların Keçiören’de veya il dışında olup olmaması önemli değil. Önemli alan rabbimin yarattığı bu güzel varlıklara sınır tanımaksızın sahip çıkmaktır.” dedi.

ELİF ERBAŞ: ANKARALI DEĞİLİM AMA YARDIM ETTİNİZ, MİNNETARIM

Hayvanlara karşı gösterdiği hassas tutumundan dolayı Başkan Altınok’a bir de teşekkür mesajı gönderen Elif Erbaş, “Size ne kadar teşekkür etsem azdır, size minnettarım. Ben Ankaralı bile değilim ama bize yardım ediyorsunuz. Başka bir başkanın bunu yapacağını hiç zannetmiyorum. Allah yolunuzda sizi muvaffak kılsın. Siz bizim derdimizle ilgilendiniz, Rabbim de sizlerin derdine derman versin.” ifadelerini kullandı.​
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’dan müdürlükler arası turnuva mask
Çankaya’dan müdürlükler arası turnuva
Çankayalı bahçıvanlar ders başı yaptı mask
Çankayalı bahçıvanlar ders başı yaptı
Sincan’da “Sokak Oyunları” Coşkusu mask
Sincan’da “Sokak Oyunları” Coşkusu
Başkan Yaşar, kadın bürokratlarıyla buluştu mask
Başkan Yaşar, kadın bürokratlarıyla buluştu
Başkentli Minik Zabıtalar Denetimde mask
Başkentli Minik Zabıtalar Denetimde
Başkan Altınok: "Bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmeliyiz" mask
Başkan Altınok: "Bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmeliyiz"
YENİMEK kursiyerleri kendi maskelerini üretiyor mask
YENİMEK kursiyerleri kendi maskelerini üretiyor
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber mask
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber
Mamak’ta Güney Asya Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Güney Asya Rüzgarı Esti
Başkan Balcı’dan kadınlara jest mask
Başkan Balcı’dan kadınlara jest

Bugün 10:28 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’dan müdürlükler arası turnuva mask
Çankaya’dan müdürlükler arası turnuva
Çankayalı bahçıvanlar ders başı yaptı mask
Çankayalı bahçıvanlar ders başı yaptı
Sincan’da “Sokak Oyunları” Coşkusu mask
Sincan’da “Sokak Oyunları” Coşkusu
Başkan Yaşar, kadın bürokratlarıyla buluştu mask
Başkan Yaşar, kadın bürokratlarıyla buluştu
Başkan Altınok: "Bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmeliyiz" mask
Başkan Altınok: "Bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmeliyiz"
Vatandaş Mersin’den yazdı, Başkan Altınok kediyi tedavi ettirdi mask
Vatandaş Mersin’den yazdı, Başkan Altınok kediyi tedavi ettirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber mask
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA mask
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu mask
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu
Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da! mask
Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da!
Polatlı içme suyu hattına neşter mask
Polatlı içme suyu hattına neşter
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL