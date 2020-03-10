YENİMEK kursiyerleri kendi maskelerini üretiyor

Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Meslek Edindirme ve Hobi Kursları bünyesinde eğitim gören kursiyerler, dünyayı tehdit eden korona virüsü ile artan maske fiyatlarına kendi imkanlarıyla çözüm üretti.

Gazi Kurs Merkezi Mefruşat kursuna katılan 20 kursiyer, Öğretmenleri Meltem Aydın ile birlikte maske dikmeye başladı. Yaptıkları maskelerle hem kendilerinin hem de yakınlarının sağlığını korumaya çalışan maharetli kursiyerler, rengarenk el emeği maskelerle sevdiklerini korumaya alıyorlar.

Bahar enfeksiyonlarına maliyetsiz koruma

Korona virüsünün gündeme gelmesi ile birlikte el yakmaya başlayan maske fiyatları vatandaşları zor durumda bırakırken, YENİMEK’li kursiyerler kendi çözümleri ile örnek oldu.

Bahar aylarının da gelmesiyle daha da artan grip ve nezle gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için kolları sıvayan kursiyerler, artan kumaşlarla diktikleri maskeler ile virüslerden korunuyor. Kurs merkezinde hummalı bir çalışma ile maske üretimi yapan öğrenciler yıkanabilir kumaşlar ile kullan at maskelerine alternatif uzun ömürlü maskeler yaparak aile bireylerini de koruma altına almayı amaçlıyor.