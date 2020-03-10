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Başkan Altınok: "Bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmeliyiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmaması için bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmemiz gerekiyor.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de geri dönüşü olmayan sonuçların ortaya çıkmaması için bilinçli ve eğitimli bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Belediye personellerimizden başlayarak, kursiyerlerimize ve Keçiörenli hemşehrilerimize birçok konuda eğitim seminerleri düzenliyoruz.” dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ ANLATILDI

Keçiören Belediyesi, personele yönelik hizmet içi eğitim seminerlerinin ardından Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerine yönelik trafik eğitimi düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Keçiören Belediyesi Yonca, Çaldıran ve Atapark KEÇMEK merkezlerinde düzenlenen eğitimlerde, güvenli sürüşün temel kuralları anlatıldı. Eğitimlerin sonunda kursiyerler, öğrenmek istedikleri kurallar hakkında eğitimcilere çeşitli sorular sorarak merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldular.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Eğitim seminerlerine ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Turgut Altınok, “ Sağlık, sosyal sorumluluk, teknoloji ve bilişim olmak üzere birçok konuda belediye personelimize yönelik eğitim programı düzenledik. Hizmet içi eğitimlerimizi Keçiören’in tamamına yayıyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi trafik kurallarını bilmek ve onlara uymak; devletimiz, milletimiz ve ülkemiz için oldukça önemlidir. Trafik kurallarına uymamanın bedelini canımızla ödememek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.” diye konuştu.
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Bugün 11:35 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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