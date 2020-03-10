Sincan’da “Sokak Oyunları” Coşkusu

Sincan Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarına yeniden hayat veriyor. Yenikent Kapalı Spor Salonu’ndaki etkinlikte sokak oyunlarıyla küçükler doyasıya eğlendi, büyükler de çocukluk yıllarına geri döndü.

Yenikent Kapalı Spor Salonu çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sincan Belediyesi, sokak oyunlarıyla yeni nesilleri dört duvar arasına sıkışıp kalmaktan kurtarmayı amaçlıyor. Yenikent Kapalı Spor Salonu’nda eğitimlerine devam eden taekwondo kursiyerleri; sek sek oynadı, çuval yarışı yaptı. Kursiyerler halat çekme oyunu ile kahkahaya doydu. Sokak Oyunları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi, bir zamanların vazgeçilmezi sokak oyunlarını tanıma fırsatı buldu. Büyükler ise çocukluk yıllarına geri döndü.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, evde kapalı kalmayan çocukların daha mutlu olup sosyalleştiğine dikkati çekerek, benzer etkinliklerin sık sık yapılacağını belirtti.