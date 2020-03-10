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Çankayalı bahçıvanlar ders başı yaptı

Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği bahçıvanlık kursları Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılan ilk dersle başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği bahçıvanlık kursları Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılan ilk dersle başladı. Üç hafta sürecek kurslarda süs bitkilerinden bahçe bitkilerine, yağmur suyu hasadından organik tarıma pek çok konuda teorik ve pratik dersler verilecek.

Çankaya Belediyesince her yıl gerçekleştirilen ‘Bahçıvanlık’ kursu, Çankayalılardan büyük ilgi gördü. Yılmaz Güney Sahnesinde 300’ün üzerinde katılımcı ile başlayan program, küçük bahçelerin düzenlenmesinde temel unsurlar ve dış mekan bitkileri dersiyle devam etti.

Çankaya Belediyesinin iklim değişimi ve kent tarımı üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilen ders açılışında teknolojinin yanlışı kullanımı sonucu iklim değişikliği ile karşı karşıya kalındığına vurgu yapılarak, Türkiye’nin bundan etkilenecek bölgede yer aldığına dikkat çekildi.

KURSLARIN SONUNDA BAHÇIVANLIK SERTİFİKASI

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde verilecek teorik dersler ve Uğur Mumcu Parkında yer alan Çansera’da yapılacak uygulamalı dersler 3 hafta sürecek. Bahçe düzenlemeleri ve örnekleri ile başlayan dersler, toprak bilgisi ve organik gübre hazırlama, iç mekan bitkileri, aşılama ve budama, yağmur suyu hasadı, doğal yöntemlerle sebzecilik ve sebze hastalıkları ile sürdürülebilir yaşam ve organik tarım gibi konularda eğitim alacak kursiyerlere 3. haftanın sonunda Bahçıvanlık Kursu Katılım Sertifikası da verilecek.
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Bugün 12:02 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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