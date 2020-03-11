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Mamak Belediyesi bin çocuğu sinemaya götürdü

Sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, Mamaklı bin çocuğu sinemayla buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, Mamaklı bin çocuğu sinemayla buluşturdu. NataVega AVM ev sahipliğinde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve filmin oyuncularının da katıldığı gösterime öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, önce filmin de müziğini yapan Arslanbek Sultanbekov konserini izledi, ardından da sinema salonlarına akın etti. 

Gençlere nasihatler

Çocuklara ecdadı sevdirmek, Türklerin tarihini anlatmak, geleneklerini, adalet anlayışlarını daha yakından tanıtmak amacıyla, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın “Türkler Geliyor” filmine götürdüklerinin altını çizen Başkan Köse, gençlere nasihatlerde de bulundu. Köse, “Bugün eğleneceğiz, aynı zamanda öğreneceğiz. Ecdadımızın yani atalarımızın zalimlere nasıl dur dediğini, masumları korumak için gerektiğinde kendi canını ortaya koyduğunu göreceğiz. Tarihini bilmeniz büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edecek olan sizlere güç verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizler gibi cesur Türk çocukları, gençleri sayesinde ilelebet var olacak. Bizler milli ve manevi şuurla en iyi şekilde yetişmeniz için daima sizlerin yanındayız.” dedi.
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Bugün 09:53 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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