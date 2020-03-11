Keçiören Belediyesinden Corona Önlemi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Okullarımızda ve sosyal tesislerimizde corona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın beyan ettiği 14 gün kuralına ve dezenfekte programına uymak bu virüsle mücadeleyi daha kolay hale getirecektir.” dedi.

OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Keçiören Belediyesi, corona virüsüne (Kovid-19) karşı ilçedeki tüm okul, kreşlerde, spor tesisleri ve yüzme havuzlarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin Keçiören Ankara Ticaret Odası İlkokulundan başlattığı dezenfekte çalışmaları ilçedeki tüm okullarda devam edecek. Ders saatinin bitmesiyle birlikte gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla okulların daha hijyen olması sağlanacak.

“14 GÜN KURALINA UYALIM”

Başkan Altınok, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ‘yurt dışından son 14 gün içerisinde dönenlerin 14 gün evlerinde zaman geçirmesi gerekiyor’ uyarısını hatırlatarak, “Çin’den dünyaya yayılan ve dünyanın birçok noktasında can kayıplarına yol açan corona virüsünün ülkemizde görülmemesi için Sağlık Bakanlığımız önemli önlemler aldı. Bu anlamda toplum sağlığı açısından bakanlığımız tarafından açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarsak bu virüsün yayılmasını önleriz. Dün gece de bir vatandaşımızda corona virüsü görüldüğü, sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Vatandaşımıza geçmiş olsun, Rabbim şifa versin.” dedi.