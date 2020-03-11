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Engelli sporcular başarı hikayelerini anlattılar

Asfa Ferda Koleji tarafından Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Başarı Engel Tanıma, Spor'a Bağlan' konulu söyleşi düzenlendi.

Elif Duman
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Programa Tekerlekli Sandalye Milli Takım Eskrim Dünya Şampiyonu Hakan Akkaya, Etimesgut Belediyesi ve ampute  milli takım futbolcusu Şeyhmus Erdinç, İşitme Engelliler Güreş Olimpiyat Şampiyonu İlhan Çıtak, Tekerlekli Sandalye U22 Avrupa Şampiyonu Milli Takım Basketbolcusu Halil Bağlı, Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Ümit Burunlular katıldı. Kendi kategorilerinde şampiyon olan engelli sporcular hayat ve başarı hikayelerini öğrencilerle paylaşırken, "Asla pes etmeyin, mücadele edin, çıkan zorluklar sizi yıldırmasın." mesajı verdiler.

Başkan Demirel de yaptığı konuşmada, "Herkes işini iyi yapacak. Bunu yapınca kazanan ülkemiz olur, kazanan milletimiz olur." dedi.

Demirel, uluslararası turnuvalarda şampiyon olarak Ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcuları da başarısından dolayı kutladı.
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Bugün 10:59 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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