Keçiören Belediyesi'nden engelliler için çocuk tiyatrosu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizi sosyal ve kültürel etkinliklerin başkenti yaptık. Her yaştan vatandaşımıza yönelik tiyatro, konser, gezi ve diğer kültürel etkinliklerimizle Keçiören’i yaşayan bir kent haline getirdik.” dedi.

İSTANBUL’DAN GELDİLER KEÇİÖREN’DE OYNADILAR

Keçiören Belediyesi’nin davetiyle İstanbul’dan gelen Eti Çocuk Tiyatrosu oyuncuları, ‘Heidi’ isimli tiyatro oyununu Yunus Emre Kültür Merkezinde özel gereksinimli çocuklar için sahneledi. Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi organizasyonuyla ilçede bulunan 10 rehabilitasyon merkezinden 330 öğrencinin tiyatro oyununa katılımı sağlandı. Oyuna aileleriyle birlikte gelen özel gereksinimli çocuklar keyifli anar yaşadı.

“KEÇİÖREN’DE SANATA DOYACAKLAR”

Başkan Turgut Altınok, “Evlatlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden istifade etmesi için tiyatro oyunlarımızı sahnelemeye devam ediyoruz. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören’in dışına çıkmak zorunda kalmayacak, ilçemizde sanata doyacaklar. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak etkinliklerimizin içeriğini ona göre belirliyoruz. Heidi oyunu için Keçiören’e gelen Eti Çocuk Tiyatrosuna ve oyuncularına teşekkür ediyorum.” dedi.