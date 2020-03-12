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Samsun’dan Başkent’e Geldiler Keçiören’i Gezdiler

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘Başkenti Görmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Samsun’dan Keçiören’e gelen 38 öğrenciyi misafir etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘Başkenti Görmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Samsun’dan Keçiören’e gelen 38 öğrenciyi misafir etti. Altınok, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Vatan sevgisi vatana hizmet ile ölçülür’ diyerek çok çalışmamız gerektiğini belirtmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz ise, ‘Hutbül vatan minel iman’ diyerek ‘Vatan sevgisi imandandır’ buyurmuştur” dedi.

“ANTALYA'DAN FAZLA ŞELALEMİZ VAR”

Keçiören Belediyesi, Anadolujet'in katkılarıyla düzenlenen, ‘Başkenti Görmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Samsun’dan Keçiören’e gelen öğrencilere Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve şelale gezisi düzenledi. Keçiören’in tarihi ve turist noktalarını gezen 38 öğrenciyle belediye önünde buluşan Başkan Altınok, Keçiören Şelalesi’nin yapılış öyküsünü anlattı.

Altınok, “Şelalemiz, dünyanın en büyük yapay şelalesi olup, çöplükler veya kayalıklar nasıl güzelleştirilir bunun bir örneğidir. Çirkinlikler nasıl güzelliğe dönüştürülür, dezavantajlı fiziki mekânlar nasıl estetik hale getirilir, işte bunu anlatan bir eserdir. Çalışarak, emek vererek Keçiören'deki çöplükleri gül bahçesi yaptık. İlçemizde Isparta’dan fazla gül, Antalya'dan fazla da şelale var.” diye konuştu.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ YAŞATMALISINIZ”

Başkan Altınok, başarılı olmaları için öğrencilere bir dizi önerilerde de bulunarak, Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini işaret etti.

Altınok şöyle konuştu:

“Özgüveniniz yüksek olsun. Milli ve manevi değerlerimizi de yaşatmaya devam etmelisiniz.  Milletimizin umudu, istikbali ve ikbalisiniz. Gün gelecek ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle çok çalışacaksınız. Başkaları üretiyor biz tüketiyoruz. Bizler onlara mahkûm oluyoruz, pazar oluyoruz. Oysaki bizim katma değere sahip ürünleri üretip dünyaya satmamız lazım. Dünyaya hükmetmiş hakkı ve adaleti dağıtmış olan Osmanlı Devleti'nin evlatlarıyız. Çok çalışıp, çok okuyacaksınız. Ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracaksınız.”

SATRANÇ TAKIMI HEDİYE EDİLDİ

Altınok, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet sırada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i de arayarak öğrencilerle gerçekleştirilen geziye dair anekdotları aktardı. Altınok, her bir öğrenciye satranç takımı hediye ederek öğrencilerden ailelerine selam söylemelerini istedi.
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Bugün 10:44 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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