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Mamak Belediyesi'nden Koronavirüs Önlemi

Mamak Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini artırdı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri camiler, parklar, taksi ve otobüs durakları, sosyal tesisler, toplantı salonları, spor salonları, polis merkezleri, alışveriş merkezleri, kamu kurumları, belediye hizmet birimleri ve halka açık alanları sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla, iç ve dış temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle dezenfekte ederek, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirler aldı. Alınan önlemler kapsamında ayrıca belediyenin girişleri ve her katına hizmet binasına gelen vatandaşlar ve çalışanlar için dezenfektanlar yerleştirildi. Hafta sonu tatilinde de Mamak’ta bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirecek belediye, hizmet birimlerinde de Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici afişlerini yerleştirdi.
 
Önlemlerimiz en üst seviyede

Mamak Belediyesi olarak koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyede aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Kocakoronavirüs krizinde aldığı önlemlerle dünyaya örnek oldu. Sağlık sistemimize ve bilim insanlarımıza güveniyoruz. Mamak’ta yaşayan herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerliler. Halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

 
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Bugün 11:06 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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