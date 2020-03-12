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Yenimahalle Normal Sezonu 2'nci Kapattı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda finale kalmayı başaran Yenimahalle Belediyesi SK, Süper Lig’in son karşılaşmasında Yalıkavak Spor Kulübü’nü 34-27 yenerek normal sezonu 2’nci olarak tamamladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda finale kalmayı başaran Yenimahalle Belediyesi SK, Süper Lig’in son karşılaşmasında Yalıkavak Spor Kulübü’nü 34-27 yenerek normal sezonu 2’nci olarak tamamladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olurken, hentbol tutkunları heyecan dolu dakikalar yaşadı.

GMK’da kıyasıya mücadele

Kadınlar Süper Lig’in 18’inci hafta müsabakasına Olga, Bilgenur, Nurceren, Fatma, Hanna, Ceylan ve kalede Fatma yedisi ile çıkan Yenimahalle, maçın ilk devresinde Yalıkavakspor’dan Yasemin ve Yeliz’in peş peşe bulduğu gollere, Olga ve Bilgenur ile karşılık verdi. Yenimahalle’nin altın kanatlı melekleri, kıran kırana mücadelenin yaşandığı maçın ilk yarısını 17-12 önde kapattı.

Olga ve Bilgenur’dan 10’ar gol

Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle, maçın ikinci yarısında Nurceren, Bilgenur ve Olga’nın ardı ardına attığı gollerle moral bularak, farkı artırmayı başardı.

Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu ikilisinin yönettiği mücadelede, Yenimahalle’nin meleklerine galibiyeti getiren goller; Olga ve Bilgenur (10), Fatma ve Nurceren (4), Ceylan (3), Edanur, Gülcan ve Hanna (1) ile geldi.
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Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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