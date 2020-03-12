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EBİS ilk kez Keçiören Belediyesi tarafından kullanıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kamu kurum ve kuruluşları arasında ilk kez Elektronik Beton İzleme Sistemini (EBİS) biz kullandık.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kamu kurum ve kuruluşları arasında ilk kez Elektronik Beton İzleme Sistemini (EBİS) biz kullandık. Çok katlı otoparkımızın sağlam ve güvenilir olarak inşa edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın denetim konusundaki bilgi birikimini ile AselsanNet’in izleme ve güvenlik konularındaki tecrübelerinden istifade ediyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Keçiören Belediyesi tarafından, belediye hizmet binası yanında inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkın güvenli ve sağlam olması için perde beton dökümü sırasında alınan numunelerde Türkiye’de ilk kez EBİS sistemi kullanıldı.

“HEDEFİMİZ MARKA ŞEHİRLER OLUŞTURMAK”

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Belediyemiz imkânlarıyla yapımına başladığımız ve çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüğümüz çok katlı otoparkımızın sağlam ve güvenli olması için EBİS’i kullandık. Bu uygulamayı hayata geçirirken ülkemiz adına kaliteli ve yaşanabilir marka şehirler oluşturma hedefiyle hareket ettik. Vatandaşımıza, olası depremlere karşı daha güvenli yapılarda yaşama imkânını sunmak bizim en temel görevimizdir.” dedi.

NUMUNELER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN İZLENECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliğiyle, Keçiören’de hayata geçirilen birçok projenin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Başkan Altınok, EBİS’e ilişkin şu bilgileri verdi:

“Otoparkımızda kullanılacak olan beton presleri AselsanNet tarafından özel olarak üretilmiş olup, içerisinde RFID (Radyo Frekanslı Tanıma) okuyucuları, görüntü kameraları, güç kaynağı ve kalibrasyona müdahaleyi önleyen bir anahtar kilit sistemi yer almaktadır. Yine AselsanNet tarafından mobil bir EBİS uygulaması yazılmış olup, tablet ve telefonlar üzerinden bağlanılabilmektedir. Uygulama ücretsiz indirilerek kişiye özel kullanıcı adı ve şifre ile kullanılabiliyor. Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden numune alma, numune şahitliği, şantiye çıkışı ve kürleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem ile numune alma sürecine ilişkin konum, saat ve rapor bilgileri ile deney yapan ve numune alımına şahitlik eden kişi bilgileri elektronik ortamda tutulmakta olup; ülke geneli, il, ilçe, laboratuvar  veya yapı bazlı denetim sağlanabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da web üzerinden, laboratuvar kullanıcılarına ve il müdürlüklerine sağlanacak roller ile elektronik ortamda beton numunelerini anlık izleyebilmektedir.”
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Bugün 11:19 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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