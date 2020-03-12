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Çankaya Belediyesi'nden Koronavirüs Açıklaması

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü ‘küresel salgın’ olarak duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan koronavirüsü ‘küresel salgın’ olarak duyurmasının ardından 2 Mayıs 2020 tarihine kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinliklerini iptal etti. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Çankayalılar,

Dünya Sağlık Örgütü ( DSO) , ilk olarak Çin 'de ortaya çıkan ve bir süredir farklı ülkelere yayılan,   koronavirüs salgınını, 11 Mart 2020 tarihinde "pandemi" olarak belirlemiş ve tanımlamıştır. Virüs salgını ve bu noktada alınması gereken tedbirlerin türü,  bu küresel salgın tanımıyla birlikte bir üst aşamaya, kırmızı alarm denilebilecek noktaya gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere,  ilgili kurumların önlem ve uyarıları, bu konudaki talimatları, Belediyemizce dikkatle takip edilmektedir.

Bu çerçevede; belediyemizin düzenlediği, düzenleyeceği ya da ev sahipliği yaptığımız veya yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro gösterimleri,  büyük kapalı alan ve salon konserleri, konferanslar, tüm salon spor müsabakaları ve turnuvalar gibi tüm kapalı alan etkinlikleri halk sağlığını korumak amacıyla 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Tüm Çankayalılara saygıyla duyurulur.”
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Bugün 11:42 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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