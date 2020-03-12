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İstiklal Marşı’nın Kabul Yıl Dönümünde İdlib Şehitleri Unutulmadı

Mamak Belediyesi İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 99. Yıldönümünde İdlib’te şehadete yürüyen Mehmetçikleri unutmadı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 99. Yıldönümünde İdlib’te şehadete yürüyen Mehmetçikleri unutmadı. Kahraman Mehmetçiklerin isimleri bilboardlarla Mamak Caddeleri’ne taşındı. İstiklal Marşı’nın kabulünün kutlandığı tasarımlarda Milli Marşın “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal” dizelerini de alıntılayan belediye, kahraman şehitlerin fotoğraflarına da yer verdi.

İstiklal Marşımız tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtıdır

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklâl Savaşı'nda milletin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu İstiklal Marşı’nda açık şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İstiklal Marşı’nın İstiklal harbi’nin en zor zamanlarında orduya ve millete büyük bir manevi destek verdiğini kaydetti. Köse” İstiklâl Marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmiş ve bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtı olmuştur. 99 yıl sonra halen her satırı iliklerimize işleyen İstiklal Marşımızı milletimize armağan eden ve bu yüzden şiirlerini topladığı başucu kitaplarımız arasındaki Safahat’a almayan istiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Her fırsatta bütün kalbimizle okuduğumuz İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” dedi.
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Bugün 12:15 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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