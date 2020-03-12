Baran’dan “Koronavirüs Fırsatçılığı” Uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, virüs salgını korkusundan faydalanan fırsatçıların gıda başta olmak üzere ürün fiyatlarına spekülatif zam yapabileceğini belirterek, vatandaşlardan virüs fırsatçılarını https://www.atonet.org.tr/TuketiciRehberi adresinden, (312) 201 82 55 numaralı telefondan, (312) 201 82 56 numaralı fakstan ya da disiplin@atonet.org.tr e-posta adresinden ATO Disiplin Kurulu’na bildirmelerini istedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Türkiye’de ise erkenden alınan önlemlerle daha gelmeden mücadele edilen korona virüsünün ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti. Baran, “Dünyadaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Felaketten beslenmek yerine iyiliği çoğaltmamız gereken zamandayız.” dedi.

PANİK YERİNE SUKUNET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir kişinin koronavirüs tanısıyla hastanede tedavi altına alındığını açıklamasının ardından vatandaşların panik halinde gıda ve ihtiyaç maddeleri alışverişine çıktığını kaydeden Baran, vatandaşları panik yapmak yerine sakin olmaya davet etti. Baran, şu anki koşullarda gıda ya da diğer ihtiyaç maddelerinin temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

DİSİPLİN KURULUNA BİLDİRİN

Virüs fırsatçılarının ürün fiyatlarını fahiş oranda artırdığına ilişkin sözlü şikâyetler aldığını belirten Baran, “Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada artırdı, ancak bizde bu artışın 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Başkent’te vatandaşlarımız fahiş fiyat artırdığını belirlediği, karaborsa ya da stokçuluk yaptığını gördüğü üyelerimizi Ankara Ticaret Odamızın Disiplin Kurulu’na bildirebilirler” diye konuştu. Baran, Ankara Ticaret Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Kanunda yazılı disiplin cezalarını uygulama yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Baran, ATO’nun web sitesinde “Tüketici Rehberi” başlığı altında Disiplin Kurulu’na başvurmak için gereken dilekçe örneğinin de yer aldığını bildirdi.