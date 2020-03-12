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Maç Öncesi Eryaman Stadı’nda Önlem

Eryaman Stadı’nda, 13 Mart cuma günü MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç öncesi dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık riskine karşı vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlarda hijyen çalışmasını artırdı. Spor müsabakalarının yapıldığı stadyumlarda da dezenfeksiyon çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, 13 Mart Cuma günü saat 20.00’da oynanacak MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadı’nda sterilizasyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başkent’te dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği devam ediyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak stadyumlarda da sterilizasyon çalışması yapmaya başladı.

MAÇ ÖNCESİ ERYAMAN STADI’NDA ÖNLEM

Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, spor müsabakalarının yapıldığı stadyumları da hijyen çalışma programına dahil etti.

BELPLAS A.Ş. ekipleri Eryaman Stadı’nda 13 Mart Cuma günü saat 20.00’da oynanacak MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçı öncesi dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi. 20 bin 560 seyirci kapasiteli Eryaman Stadı, turnikelerden lavabolara, tribünlerden soyunma odalarına kadar detaylı olarak dezenfektan ürünlerle dip köşe temizlendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda koronavirüs ile ilk günden itibaren mücadelemizi yoğun şekilde üst seviyeye taşıdık. Burada Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçı yapılacak. Maç öncesi Eryaman Stadı’nın temizlik ve dezenfeksiyon işlemini yaptık. Cuma günü Ankaralılar gönül rahatlığıyla buraya gelip maçı izleyebilirler.” dedi.
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