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Büyükşehir'den Alınan Tedbirler Hakkında Açıklama

Tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde şüpheli bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde şüpheli bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Covid-19 ve diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından korunma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik il genelinde çalışmalarımız devam etmekte olup, Belediyemiz yerleşkelerinde de gerekli hijyen çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda;

1-  Salgın hastalıklara karşı alınacak tedbir ve önlemler hususunda koordinasyonu sağlamak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Kemal ÇOKAKOĞLU başkanlığında Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin ASLAN, ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Güven ULUSOY, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tuncay AYDIN, EGO İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürü Orhan COŞKUN, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli Hatice BAYRAKTAR’dan oluşan bir komisyon kurulmuştur.

2- Halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma ulaşım araçları başta olmak üzere Belediyemize bağlı iştiraklerin toplu hizmet alanlarında başlatılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak sürdürülecektir.

3- Ankara halkının salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs riskine karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmesi ve bu hastalıklar hakkında doğru bilgilendirilmesi için broşür (el broşürü ve çift kıvrımlı broşür) dağıtılırken, pano, raket pano ve afiş çalışmaları devam etmektedir.

4- Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme metinleri toplu taşıma araçlarında bulunan ekranlarda yayınlanmaya başlanmıştır.

5- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile alınması gereken tedbirler konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

6- Ankara halkını koronavirüsü ve salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla Belediyemizce düzenlenen kültür sanat faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.
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