İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde anlamlı program

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda lisesi gençlerle buluştu. Öğrencilerin, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı süreci anlatan tiyatro oyunu duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nce, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir program düzenledi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Öğrenciler tarafından, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı sürecine ilişkin bir oratoryo ve tiyatro oyunu sergilendi. Öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro oyunu ve seslendirilen oratoryo izleyenlerden büyük alkış aldı. Duygusal anların yaşandığı oyun sırasında bazı izleyicilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İstiklal Marşı’nı anlatmaya doyamadım

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, 21 yıllık edebiyat öğretmeni olduğunu anımsatarak, “Bir edebiyat öğretmeni olarak İstiklal Marşı’nı yıllarca anlattım. İnanının bana ne okuyama ne de anlatmaya doyabildim” dedi. Büyük oğlunun adının da Mehmet Akif olduğunu söyleyen Oğuz, “Oğluma bu ismi, hayatını okurken, yazdıklarını okurken, beni ağlatan, duygulandıran şairler arasında en başta olan Mehmet Akif’ten esinlenerek verdim” dedi.

İstiklal Marşı milletimizin DNA’sıdır

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı sürece ilişkin bilgi veren Oğuz, şunları kaydetti:

“Kendisiyle milletini bu kadar özdeşleştiren bir isimdir Mehmet Akif. İstiklal Marşı’nı okurken yüreğiniz parça parça olur. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda gördüğümüz o heyecanı, o dili, o anlatımı, o duygu yoğunluğu, asırlardır işlenmiş bir dilin, bir maneviyatın, bir aşkın, bir ilhamın sonucudur. İstiklal Marşı’nın arkasında binlerce yıllık tarihimiz, inancımız vardır. Nasıl ki DNA canlıların kodlarını içerirse, her insanın kendine özgü bir DNA’sı varsa, milletimizin de DNA’sı da İstiklal Marşı’nın içine kodlanmıştır. İstiklal Marşı’nı ön plana çıkaran kavramlar bizim yaşama sebebimizdir. Vatan, bağımsızlık, dinimiz bayrağımız bizim yaşama sebebimizdir. Düşman ister 1921’de ister 2016’da gelsin ister geçmişte gelsin ister gelecekte gelsin ne zaman bu milletin karşısına çıkarsa çıksın yenilmeye mahkumdur. İnanmayanlar İstiklal Marşı’nı okusun. Akif bunu yazdığında memleketin dörtte üçü işgal edilmişti. Milletine, Allah’ına güvenin adı Mehmet Akif’tir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, ama denemek isteyen varsa da kuyusunu hazırlasın diyoruz.”