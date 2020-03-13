Etimesgut Belediyesi Tedbirlerini Artırdı

Etimesgut Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 1 vakanın görüldüğü corona virüse karşı korunma tedbirlerini artırdı.

Etimesgut Belediyesi, oluşturduğu 20 kişilik özel ekiple, corona virüsüne karşı ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Çalışmalar kapsamında okullar, camiler, belediye tesisleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktası elektrikli 10 ULV makinesiyle ilaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, insan sağlığına zarar olmayan, kokusuz, bakteri ve virüslere karşı etkili dezenfekte ilaç kullanılıyor.

CAMİLER İLAÇLANIYOR

Tam donanımlı ilaçlama kıyafetlerini giyen ekipler çalışmalara camilerden başladı. Cami girişleri, şadırvan ayakkabılık ve cami içerisi titiz bir şekilde ilaçlandı. Kokusuz ve zararsız ilaç kullanıldığı için vatandaşlar ilaçlamadan hemen sonra ibadetine devam edebildi.

OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ders saati dışında okullara giden ekipler, öğrencilerin kullandığı bütün alanları ilaçlayarak dezenfekte ettiler. Belirlenen liste ve program kapsamında ilçedeki okulların tamamı ilaçlanacak. Etimesgut Belediyesi'nin her gün binlerce Etimesgutlu'nun kullandığı tesisler de dezenfekte ediliyor.

RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMARI DİKKATE ALINMALI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilaçlama ekibiyle toplantı yaptı. Demirel, corona virüsüne karşı koruma tedbirlerinin alınması noktasında belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Demirel, "10 adet elektrikli ilaçlama makinesi aldık. Bu makinelerde, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterleri taşıyan dezenfekte edici ilaçları kullanarak okullarımızı, camilerimizi, belediyemizin tesislerini ilaçlıyoruz. İnşallah ülkemizdeki vaka sayısı artmadan corana virüsü etkisini tamamen yitirir. Tüm hemşehrilerimizden Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi kurumların açıklamalarına dikkat ederek, virüse karşı kendi tedbirlerini de almalarını istiyorum." diye konuştu.