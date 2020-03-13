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Büyükşehir’den Havuzlarda Bahar Sezonu Temizliği

Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelindeki havuzlarda bahar temizliğini başlattı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde yer alan havuzlarda bahar temizliğine başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı temizlik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yer alan havuzların bakım ve temizliğini sürdürüyor.

Bahar sezonuna giriş temizliğinin yapıldığı kent genelinde hava şartlarından olumsuz etkilenen havuzlar titizlikle temizleniyor.

HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında temizlenen havuzların suları değiştiriliyor.

Halk ve çevre sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların en çok kullandığı ve vakit geçirdiği bölgelerdeki havuzlarda basınçlı makineler yardımı ile temizlik çalışması yürütüyor.

GÖRSEL KİRLİLİĞE SON

Büyükşehir temizlik ekipleri; Etimesgut Kelebek Su Parkı, Kurtuluş Parkı, Cumhuriyet Parkı, Kuşcağız Parkı, Kızılay Kaskatlı Havuzları, Akay Caddesi Havuzu, Maltepe Şelalesi, Harikalar Diyarı Havuzu, Öveçler Parkı Havuzu, Altınpark ve Güvenpark önünde yer alan havuzların temizlik ve bakım işlemlerini tamamlarken görsel kirliliği de ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

Kent genelinde park, cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan havuzlar rutin temizliklerinin yanı sıra ot, yaprak ve atılan çöplerden arındırılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri;

- Eski Tren Garı Havuzu

- Kazım Karabekir Havuzu

- Dışkapı Havuzu

- Aktaş Havuzu

- Botanik Parkı Havuzu

- Öveçler Parkı Havuzları ile Altınpark Havuzu’nda da temizlik çalışması gerçekleştirecek.
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