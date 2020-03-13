Dünyada sadece Mamak'ta... Görenleri büyülüyor!

Mamak’ta Hüseyin Gazi Dağı’nda 1400 metre yükseltide bulunan Latince adı ( Prangos denticulata) olan “ Dişli Çakşır” bitkisi, eflatun ve beyaz renkleriyle de dikkat çekici bir güzelliğe sahip.

Doğal güzelliklere sahip çıkıyoruz

Türkiye’nin çok fazla endemik bitki türüne sahip olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu endemik türlerden biride dünyada sadece Mamak’ta bulunan Dişli Çakşır bitkisi, bölgemiz sınırlarında yaşıyor. Tabiatın her bir parçasına çok önem veriyor, bizlerde biyo çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması adına Mamak’taki doğal güzelliklere sahip çıkıyoruz.” dedi.