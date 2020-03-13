Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:11 TSİ- Gündem G: Bugün 10:12 TSİ

Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ''En etkili maske, kendi bağışıklık sisteminizdir.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de vaka tespit edilen Corona virüsü özelinde görüş ve önerilerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “bu virüse karşı kişisel hijyen ve bağışıklık sistemi en önemli iki konu. Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa ve hijyene dikkat ederseniz, korkmanıza gerek yok. En etkili maske, kendi bağışıklık sisteminizdir.” dedi.

“Corona virüsü bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir”

Maalesef Corona Virüs her yere yayıldı ve ülkemizde de görüldü. Çoğunluk panik halinde. Öncelikle sakin olunması gerekir diyen Dr. Ümit Aktaş, “Corona virüsü bağışıklık sisteminiz güçlüyse sizi öldürecek bir virüs değildir. Herkes maske peşinde, maskeler karaborsaya düşmüş durumda. Unutmayın, bu virüse karşı en korucu maske, sizin kendi bağışıklık sisteminiz. Daha koruyucu bir maske yok. Metro istasyonlarında satılan kâğıt maskeler sizi korumaz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz en önemlisi.” dedi.

Dr. Ümit Aktaş, Corona virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin yollarını sıraladı:

İlk olarak zararlı besinleri hayatınızdan çıkarın. Beslenme son derece önemli. Beslenmeyi düzenlemek için hayatınızdan işlenmiş gıdaları çıkarın. Karbonhidratı beslenmenizden çıkarın, her türlü pakete girmiş gıdadan uzaklaşın.

Ardından panik olmayın ve sakin olun. Stresli ve üzüntülü insanların bağışıklık sistemi zayıflar. Yaşam sevinciniz, enerjiniz yüksek olsun. Yaşam sevinciniz yüksek olmadan korunamazsınız.

Üçüncü önemli konu; sigara gibi alkol gibi zararlıların hiç birine yaklaşmayın, bunlar bağışıklık sisteminizi zayıflatan en önemli faktörlerdir.

“Bağışıklığınızı güçlendirmek için sofranızdan eksik etmeyin”

Bağışıklığınızı güçlendirmek için fermente gıdalarından faydalanın diyen Dr. Ümit Aktaş, “Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, şalgam suyu bol bol tüketin. Bunlar hem antiviraldir hem de bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarı olan probiyotikleri bol bol içerir.

Bol yağlı beslenin. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyrukyağı sizin için son derece faydalı yağlardır. Etiniz kuzu eti, tavuğunuz köy tavuğu, balığınız deniz balığı olsun. Sebzelerin hepsini mevsiminde yiyin ve bol bol sakatat tüketin. Sakatatların hepsi, paça çorbası kemik suyu, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Sizi destekler. Unutmayın virüsten korunmak istiyorsanız ‘En güçlü maskeniz, kendi bağışıklık sisteminiz” dedi.

“Beyaz sabun tercih edin”

60 yaş üstündeyseniz mecbur kalmadıkça evden çıkmayın ve toplu taşıma kullanmaktan kaçının, toplu etkinliklere gitmeyin diye öneride bulunan Dr. Aktaş, “Kişisel hijyeninize çok önem gösterin. Ellerinizi sık sık beyaz sabunla etkili bir şekilde yıkayın. Sıvı sabunlar sizi korumaz. Ellerinizi içeriden ve dışarıdan parmak aralarınıza girerek en az 20 saniye günde 10-15 kere yıkayın.

“Diyabet ve kalp damar hastaları daha dikkatli olsun”

“Bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli hastalık diyabettir. Şeker hastalığınız varsa bağışıklığınız zayıftır. Bağışıklık sistemi kürlerini bol bol uygulamanız gerekir. Şeker hastalarının hepsinin karbonhidrattan, şekerden, tahıldan uzak durmaları gerekir. Aynı şekilde kalp damar hastaları, kanser hastaları bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıkları için zayıf bir bağışıklığa sahiplerdir. Bu hastaların kendilerini topluluktan tecrit etmesi gerekir. En önemli korunma yöntemi budur.” dedi.

“Yanınızda karanfil taşıyın”

Fermente gıdaların yanı sıra sofranızda bol bol çiğ soğan ve sarımsak bulunsun diyen Dr. Aktaş, “Kuşburnu bağışıklığınızı destekleyen en önemli meyvelerimizden biridir ve C vitamini deposudur. Ceviz, bağışıklığınızı destekleyen virüslere karşı koruyan en önemli gıdalardan biridir. Zerdeçal ve zencefil aynı şekilde antiviral besinlerdir. Brokoli’de bağışıklığı destekleyen besinler arasındadır. Fakat brokoliyi çiğ tüketmek gerekir. Yanınızda mutlaka karanfil taşıyın. Karanfil antibakteriyeldir.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor! mask
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor!
Küresel Salgın: Corona Virüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Küresel Salgın: Corona Virüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler
​Corona virüs kaygısı çocuklara yansıtılmamalı mask
​Corona virüs kaygısı çocuklara yansıtılmamalı
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor! mask
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor!
Tedavi Süresi Kısalıyor mask
Tedavi Süresi Kısalıyor
Koronavirüs Endişesi mask
Koronavirüs Endişesi
Bu Diyet Bebek Sahibi Yapıyor! mask
Bu Diyet Bebek Sahibi Yapıyor!
Virüse Karşı Süt mask
Virüse Karşı Süt
Fazla tuz tüketimi, “hipertansiyon” riski oluşturuyor mask
Fazla tuz tüketimi, “hipertansiyon” riski oluşturuyor
Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor mask
Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor

Bugün 10:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti mask
ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti
Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da! mask
Kelebek Mobilya’nın 8 Mart’ta Açtığı 8 Mağazadan, 3 tanesi Ankara’da!
Türkiye’nin Kadın Girişimci Dernekleri Kadınlar Gününde tek ses oldu mask
Türkiye’nin Kadın Girişimci Dernekleri Kadınlar Gününde tek ses oldu
ATO’dan, Deprem Yardımına Destek Veren Üyelere Teşekkür Beratı mask
ATO’dan, Deprem Yardımına Destek Veren Üyelere Teşekkür Beratı
Başkentgaz Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi mask
Başkentgaz Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi
Corona Virüsü Medyanında Gündeminde mask
Corona Virüsü Medyanında Gündeminde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber mask
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor mask
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor! mask
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor!
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava! mask
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava!
Büyükşehir Virüse Karşı Önlemlerini Arttırdı! mask
Büyükşehir Virüse Karşı Önlemlerini Arttırdı!
Çankaya’da Korona Virüsü Seferberliği mask
Çankaya’da Korona Virüsü Seferberliği

GALERİ

ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL