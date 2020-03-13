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Mülteci Kadınlara Eğitim Desteği

Çankaya Belediyesi, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan mülteci kadınlara, yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarını göz önünde bulundurarak eğitim desteği veriyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan mülteci kadınlara, yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarını göz önünde bulundurarak eğitim desteği veriyor. Ocak ayında başlatılan Kadın Sağlığı Eğitimi devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Ankara’da yaşayan yabancı uyruklu insanlara da hayatlarını kolaylaştırmak için desteğini sürdürüyor. 2016 yılından bu yana sürdürülen “Kadın Sağlığı Eğitimi” programı mülteci kadınlara da uygulanıyor.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) işbirliğinde Çankaya Belediyesi sağlık personeli tarafından verilen eğitimlere Suriye, Irak, İran, Afganistan, Somali’den gelen kadınların yanı sıra Türk kadınlar da katılıyor. Birleşmiş Milletler ve İKGV ile birlikte “kültürlerarası etkinlik” çatısı altında verilen eğitimler, karşılıklı etkileşimi de sağlıyor. Kadınlar hem öğreniyor hem güçleniyor hem de farklı kültürlerle bir arada olmanın farkını yaşıyorlar. Eğitim sırasında ise her konuya bakışın kültürden kültüre nasıl değiştiğini görme fırsatı buluyor.

Çankaya Belediyesi ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye’ye gelen mültecilere ayrıca, yaşamlarını kolaylaştırmak için Türkçe eğitimi de veriyor. Çankaya Evlerinde verilen eğitimlerden bugüne kadar yüzlerce yabancı misafir faydalandı.
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Bugün 10:26 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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