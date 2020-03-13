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Kadınlara Özel Kahvaltı

Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerleri ve eğitimcilerini kahvaltıda ağırladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerleri ve eğitimcilerini kahvaltıda ağırladı. Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Vekili Molla Ali Çetin,  Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda kursiyer katıldı.  Mamak Belediyesi’nin her zaman kadınların yanında olduğunu ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak hizmet verdiğini belirten Başkanvekili Molla Ali Çetin, “Kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak, eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Kadınlar için kooperatif kuruyoruz

Programda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mamak Belediyesi Başkanvekili Molla Ali Çetin, “Kadınlarımızın için kooperatif kuruyoruz. Burada aile merkezlerinde yaptığınız ürünleri pazarlayıp aile bütçenize katkıda bulunabileceksiniz. Bunun yanı sıra kültürel faaliyetlerimiz de sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kültür gezilerimiz devam edecek.” dedi. 

Aile Merkezleri daha fonksiyonel olacak

İlerleyen süreçlerde aile merkezlerinin daha fonksiyonel hale geleceğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Hayatımızın her noktasında kadınlarımızın emeği çok. Nitekim bunu aile merkezlerinde yaptığınız çalışmalarda da görüyoruz. Kadın ve çocuklara yönelik desteğimiz devam edecek.” dedi.
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Bugün 10:31 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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