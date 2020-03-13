ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ni Konuk Etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, Ankara’nın tanıtımına yönelik yaptığı “Başkent’e Bir Gün Yetmez” programı kapsamında Türkiye’nin 30 Büyükşehir Kent Konseyi’nin temsilcisi olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi’ni (AKK) misafir ederek Cumhuriyet’in kurulduğu Başkent’i tanıttı.

ATO’nun Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Mürsel Sabancı ve konsey üyeleri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri ile ATO’nun Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ve üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Kent Konseyi Başkanlarına Ankara’yı tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kent konseylerinin kentlerin gelişimi açısından önemine değinen Baran, “Doğru bir zemine oturtulduğunda şehirlere ne kadar katkı sağlayacağını bildiğimiz Kent Konseyi çalışmalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı olan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında AKK Turizm Tanıtma Çalışma Grubu ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu’nun Ankara’nın tanıtılması için ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yılmaz, “Başkent’ Bir Gün Yetmez” mottosuyla Ankara’nın tanıtımı için proje üreten Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonumuzun yanında yer alıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında, şehirlerin tanıtımına ilişkin yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak kent kültürünü yeni kuşaklara taşıma kaygısıyla yapıldığını anlattı. Yavaş, “Türkiye’deki her bir ilimiz ve ilçemizde çok fazla değer var ama orada yaşayan insanlar değerlerinin farkında olmayabiliyor. Yapılması gereken şey bütün kentlerin kendilerine has değerlerini tanıtması olacaktır. Böylece kentini sahiplenme, kültürünü sahiplenme duygusu artık ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

TKKB Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı da konuşmasında Kent Konseyleri’nin siyaset üstü yapılar olduğunu belirterek “Makam mevki gözetmeden, demokrasi kültürüne hizmet etme amacıyla insanların bir araya geldiği yapılar olan Kent Konseylerin tüm ülkede işlevsel hale gelmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ise, Ankara’nın sahip olduğu değerler dikkate alındığında turizmde şanslı bir kent olduğunu belirterek, şehri önce Ankaralılara tanıtarak turizm çalışmalarına başlanması gerektiğini söyledi. Çolakoğlu, “24 Kasım 2018’de başlattığımız Ankara’ya Bir Gün Yetmez projemizle ATO olarak Ankara turizmi için farkındalık yaratabileceğimizi düşündük. Bugün de projeyi daha büyük ve etkili bir şekilde devam ettirme gayreti içindeyiz” dedi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ve AKK Turizm Tanıtma Çalışma Grubu Üyeleri katıldı.