Türkiye’nin En Büyük Millet Bahçesi Keçiören’de Yapılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesini Bağlum’a yapacağız. 331 dönüm dönümlük alana yapacağımız Millet Bahçesi Ankara’nın nefes alacağı bir yer haline gelecek. Bağlum’u rekreasyon alanlarıyla Keçiören’in ve Başkent’in gözdesi yapacağız.” dedi.

“ÇETİN BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VERDİK”

Bağlum Vildan Nurettin Demirer İlkokulunda 5 bin fidanın dağıtıldığı tören öncesinde öğrenci ve öğretmenleri selamlayan Başkan Altınok, okul idarecilerinin ve velilerin taleplerini dinledi.

Başkan Altınok, fidan dağıtım töreni öncesinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapığı konuşmasında, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Milletleri millet yapan kahramanlıklar ve kazanılan savaşlardır. Arkadaşının paltosuyla gezen Mehmet Akif, ‘İstiklal Marşı’nı parayla yazamam’ demiştir. Yine Akif, ‘Rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek kurtuluş savaşımızın ne derece çetin bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirtmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

“KEÇİÖREN YAŞAM TERCİHİNDE BİR NUMARA OLACAK”

‘Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye’ sloganıyla 5 yıl içerisinde Keçiören’deki sokakların tamamını ağaçlandıracaklarını ifade eden Altınok, şunları söyledi:

“İhmal edilen Bağlum’un kaldırımlarını yenileyerek asfalt atılmayan sokak bırakmayacağız. Kafkas Mahallesi Semt Pazarı’nın da üstünü kapatacağız. Orman olmaya müsait olan alanlarımızı ağaçlandıracağız. Keçiören yaşam tercihinde bir numaraydı, şimdi yeniden parlayan yıldızı olarak Keçiören’i göklere çıkaracağız. Estergon Kalesi, Deniz Dünyası, Atatürk Botanik Bahçesi, teleferik gibi Türkiye’ye mal olmuş eserlerin yanına 10 Nisan’da ihalesini yapacağımız Cumhuriyet Kulesini de ekleyeceğiz.”

ÖĞRENCİLERE GEZİ SÖZÜ VERİLDİ

Başkan Altınok fidan dağıtım töreninde öğrencilere Deniz Dünyası, Teleferik ve Doğal Yaşam Parkı gezisi sözü verirken, öğretmenler için de spor tesissilerinin indirimli olarak hizmet verdiğini hatırlattı.