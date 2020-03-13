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Her Can İçin Bir Fidan

Akyurt Belediyesi Akyurtlulara hatıra bırakacak yeni bir çalışmaya imza atıyor.

Elif Duman
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Akyurt Belediyesi Akyurtlulara hatıra bırakacak yeni bir çalışmaya imza atıyor. İlçede yeni doğan ve vefat edenler için hatıra ormanı oluşturulacak, isimleri tek tek fidanlara takılacak.

Akyurt Belediyesine ait Balıkhisar ağaçlandırma sahasındaki yaklaşık 50 dönümlük alanda kurulacak hatıra ormanında yeni doğanlar için çam, vefat eden vatandaşlar için ise meşe dikilecek.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, başlattıkları bu güzel çalışma hakkında şunları söyledi:

“Akyurt’ta farklı fikirleri, düşünceleri hayata geçirmek için adımlar atıyoruz. İhtiyaç duyulan projelerin yanında insanımızın gönlüne dokunacak çalışmalarımız da yer alıyor. Dünyaya gözlerini açan ve bu dünyadan göçen vatandaşlarımız için hatıra bırakmak amacıyla her insanımız için bir fidan dikeceğiz. Alanımız hazır. Ancak dikimleri yılın belli zamanlarında yapacağımızdan, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde, ağaçlandırma dönemlerinde işlemi topluca yapmış olacağız. Çam ağacı her zaman yeşil olarak kaldığı ve sağlıklı bir ömrü temsil ettiği için tercih ettik. Meşe ise yaşanan yılları, zamanı ve anıları çağrıştırdığı için vefat edenlerimiz için seçildi. Her fidanın dalına kimin adına dikildiğini gösteren bir künye takılacak ve ailesinin adresine bir zarf içerisinde bilgi notu gönderilecek.”
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Bugün 11:59 TSİ Ankara/ Akyurt- Belediye

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