Başkan Oğuz: ''Seferber olmuş durumdayız''

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs’ün Türkiye’ye de görülmesinden önce cami, kahvehane, okul, toplu taşıma araçları gibi ortak kullanım alanlarında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Corona Virüs’ün Türkiye’de görülmesi öncesinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak ve toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Bu doğrultuda bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla cami, kahvehane, okul, toplu taşıma araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapılıyor. Virüsün ortak kullanım alanlarından bulaşarak yayılma etkisini göz önünde bulunduran ekipler, buraları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Belediyenin uygulamasından son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesini istiyor. Vatandaşlar, hassasiyetlerinden dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Seferber olmuş durumdayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak Corona Virüs’e savaş açtıklarnı belirterek, halk sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Oğuz, “Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok hassasız. Bu kapsamda dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda vatandaşlarımızı başta Corona Virüs olmak üzere salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürecek.” diye konuştu.