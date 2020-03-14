Yenimahalle'de temizlik hizmetleri hız kazandı

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. İlçe genelinde rutin olarak yaptıkları çalışmaları küresel salgın ilan edilen koronavirüs sebebiyle sıklaştıran temizlik ekipleri, yoğun bir şekilde mesai yapıyor. İlçede topyekûn temizlik çalışması başlatan ekipler, Yenimahallelilere sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için var gücüyle çalışıyor.

400 kişilik ekiple 24 saat çalışan ekipler, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, belirli aralıklarla cadde ve sokakları yıkayarak ilçede hijyeni sağlıyor. Çöp konteynırları da hijyenik suyla dezenfekte edilirken, pazaryerleri de çöpleri alınıp süpürüldükten sonra deterjanlı su ile yıkanıyor.

Yenimahalle’nin güçlü temizlik filosu

Salgınla mücadelede vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü ifade eden Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’nin tüm birimlerinin üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Yaşar, “Yaşadığımız şehir hepimizin, amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe sunmaktır. Vatandaşlarımızdan da istediğimiz hem kendi hijyenlerine hem de ilçe sınırlarındaki yaşam alanlarının temizliğine her zamankinden daha ciddi hassasiyet göstermeleridir” dedi. Yenimahalle Belediyesi, 10 adet süpürge, 40 adet çöp toplama aracı ve 2 adet konteynır yıkama aracı ile Yenimahalle sokaklarını pırıl pırıl temizliyor.

Belediye hizmet binası dezenfekte edildi

İlçe genelinde temizlik çalışmaları hummalı şekilde devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Yenimahalle Belediyesi hizmet binasını virüse karşı köşe bucak dezenfekte etti.