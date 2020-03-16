Koronavirüsüne Karşı Parklara Yoğun Bakım

Altındağ Belediyesi, Koronavirüsüne karşı tedbirlerini arttırıyor. İlçede bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri ile yaşlı bakım merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, parklarda da dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Oyun grupları, yeşil alanlar, çardaklar ve banklar özel ekip tarafından dezenfekte ediliyor.

ÇEVREMİZİ EVİMİZ GİBİ TEMİZ TUTALIM

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan özel ekibin Koronavirüsüne karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Isınan havalarla birlikte vatandaşlarımızın vakit geçirdiği parkları da Koronavirüsüne karşı detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Koronavirüse karşı topyekûn bir mücadele vermeliyiz. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Çevremizi de hep birlikte evimiz gibi temiz tutmalıyız.” dedi.