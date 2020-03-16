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Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2020 yılı projelerimizi hayata geçireceğimiz yıl olacak dedik ve mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımızın temellerini attık. Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapacağız.” dedi.

“ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK VERECEĞİZ”

Keçiören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları, İlçe Koordinasyon ve Muhtarlar Toplantısına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Altınok, salondakilere hitaben yaptığı konuşmasında, “İlçemizdeki bütün birimlerle koordineli olarak Keçiören'i yüksek hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kimsenin ayağı çamura değmeyecek dedim ve bu kapsamda çalışmalarımızı başlattık. Organik tarım ve organik hayvancılık çalışmalarına da destek vereceğiz. Gözleme ve bazlama ilçemize bağlı köylerimizin tandır damlarında pişecek.” dedi.

“KEÇİÖREN’İN YÜZDE 60’I KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK”

Başkan Altınok, Keçiören’in mahalle ve sokaklarını gezerek problemlerini tespit ettiklerini, bu kapsamda 1 yıllık görev süresince de ihtiyaç duyulan hizmetleri öncelik sırasına göre hayata geçirdiklerini belirtti.

Altınok yeni projelere ilişkin bilgiler de vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesini Bağlum’a yapacağız. 331 dönüm dönümlük alana yapacağımız Millet Bahçesi Ankara’nın nefes alacağı bir rekreasyon alanı haline gelecek. Bağlum’u Keçiören’in ve Başkent’in gözdesi yapacağız. Milli mücadelenin önemli simgelerinden Çoban Mektebi ile ilgili titiz bir temizlik çalışması yapıp Atatürk Botanik Bahçemize ekleyerek koruma altına aldık. Keçiören’in yüzde 60’ı kentsel dönüşüme girecek. 10 tane mahalle konağı daha yapacağız. Şuan hizmet veren konaklarımızdan ücret almıyoruz, yeni yapılacak olan konaklarımızdan da ücret almayacağız. Kreş ve kütüphanelerimizin sayısını artıracağız. Bir yıl öce göreve geldiğimizde belediyemizin ekonomisi farklıydı simdi farklı ve her gün daha da iyiyi gidiyor. Keçiören’e Ve Ankaraya vizyon katacak olan Cumhuriyet Kulesini de 29 ekim 2021’de açacağız.”
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Bugün 12:59 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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