Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı 18'e Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle son olarak 12 kişinin daha tespit edildiğini ve şuana kadar toplam vaka sayısının 18’e çıktığı açıklandı. Söz konusu yeni tespit edilen 12 vakanın 2’sinin diğer hastalar ile temas çevresinde olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresinde iki kişinin daha Covid – 19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Öte yandan Avrupa’dan gelen 7 ve Amerika’dan gelen 3 kişinin daha salgın taşıdığının tespit edildiği ifade edildi. Yeni vaka sayısının 12 olduğunu kaydeden Bakan Koca, toplamda Türkiye’de 18 vakaya ulaşıldığını ifade etti.

Koronavirüs Türkiye’de Yayılmaya Devam Ediyor

Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve şuana kadar binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını, Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından panik yaratmaya başladı. Okulların tatil edilmesinin ardından, toplumsal alanlarda önlemleri artıran uygulamalar, Türkiye’nin virüsle mücadelede önemli bir yol kat ettiğiniz göstermiştir.

Öte yandan Türkiye dışında dünyanın farklı bölgelerinde de salgın can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. İran, İtalya ve Çin başta olmak üzere son olarak Bahreyn’de de yeni tip Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği ifade edildi.

Virüs Buluşan Kişi Sayısı 169 Bini Geçti

Dünya genelinde Covid – 19 salgını taşıdığı tespit edilen kişilerin sayısının 169 bini geçtiği ifade edildi. Türkiye’de vaka sayısının 18’e çıkmasının ardından hemen hemen her kıtada görülen Koronavirüs, 169 bin 652 kişiye bulaştığı kaydedildi. Worldometer adlı bir internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 6 bin 512 kişinin öldüğü, 77 bin 776 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

3 bin kişinin hayatını kaybettiği Çin ilk sırada yer alırken, İtalya’da 1809 ve İran’da 724 kişi ile en fazla ölümün yaşandığı ilk üç ülke arasında yer aldı. Türkiye’de ise henüz can kaybı yaşanmadı, ancak vaka sayısı 18’e ulaştığı açıklandı.