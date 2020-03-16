Büyükşehir Belediyesi Yeni Önlemleri Hayata Geçirdi

Salgın hastalıklarla etkin mücadele ederek yoğun mesai harcayan ve toplu taşıma araçlarında düzenli dezenfeksiyon çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te hizmet veren 7 bin 701 taksi ile 2 bin 56 dolmuşta da hijyen çalışması başlattı. Halk sağlığını önceleyen tedbirler birer birer devreye sokulurken, EGO Genel Müdürlüğü okulların tatil olması nedeniyle servis saatlerini yeniden düzenledi. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ankara’daki otellerde temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını yerinde denetlerken, ASKİ Genel Müdürlüğü de 20 noktadaki tahsilat ve abonelik şubelerini geçici süreliğine kapattı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca vefat eden vatandaşlara yönelik sürdürülen taziye çadırı hizmetine ara verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar gelen talepler için Büyükşehir ekipleri seferber olurken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında da titiz bir temizlik çalışması yürütülüyor. Metro, ANKARAY, Teleferik ve Otobüslerden sonra Başkent’te hizmet veren taksiler ile dolmuşlarda da dezenfekte çalışmalarına başlandı.

TAKSİLERDE HİJYEN UYGULAMASI

Dünyayı etkisi altına salgın hastalık nedeniyle Başkent’te dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları artırılırken, izinleri kaldırılan Büyükşehir temizlik ekipleri halk sağlığının korunması amacıyla 7/24 mesai yapıyor.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın talebiyle Başkent’te hizmet veren 7 bin 701 taksiye dezenfeksiyon işlemi uygulamak üzere harekete geçildi. Büyükşehir Belediye ekipleri; Kızılay Depolama Alanı, İskitler Zübeyde Hanım Mahallesi Mianka Bulvarı Şoförler Odası Plaka Atölyesi ile Varlık Mahallesi Yayın Sokak Pazar Yeri yanı olmak üzere ilk etapta üç noktada taksilere yönelik hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan taksilere yönelik başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak kontrol edeceklerini ifade ederken, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, son günlerde tüm dünyayı saran virüs sebebiyle vatandaşların taksilere rahat binmesini amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Taksilerimiz için 3 noktada dezenfeksiyon işlemi başladı. Bu işlemlerden sonra 450 tane kapalı taksi durağımız var onlar ve onların önünde de ilaçlama işlemleri yapılacak. Bizlere bu konuda yardımcı olan ve ücretsiz ilaçlama çalışmaları için talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”

15 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Temel Karuk da uygulamanın halk sağlığı için önemine dikkat çekerek, “Belediyemizin taksiler için yaptığı dezenfekte çalışmaları için başkanımıza ve belediyemize teşekkür ederiz” derken, taksici esnafı Şevket Pamukçu, “Araçlarımıza dezenfeksiyon çalışmasında ücretsiz destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

DOLMUŞLAR VE DURAKLARDA DA DEZENFEKSİYON

Gelen yoğun talep üzerine 2 bin 56 dolmuş için de Bentderesi ve Gülbaba Dolmuş duraklarında Zabıta Daire Başkanlığı denetiminde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS A.Ş ekipleri dezenfekte çalışması başlattı. Araçların iç yapısına yönelik koltuk, pencere ve tutamakların temizliğine özen gösterildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfeksiyon çalışmalarının il genelinde aralıksız devam edeceği bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Rutin temizlik programımızı aksatmamaya çalışıyoruz. Ankara halkının yoğun olarak kullandığı dolmuşların da temizlik ve dezenfeksiyon işlemini üstlendik. Taksici esnafı için de aynı tempoda çalışıyoruz. 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de halk sağlığının öncelikli olduğuna vurgu yaparak, verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

UMREDEN DÖNEN YOLCULARIN TAŞINDIĞI OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Ankara’ya umreden ve yurtdışından gelen 3 bin 500 vatandaş Gölbaşı’ndaki yurtlara EGO otobüsleri ile taşındı.

Konaklama yapılan yurtlarda BELPLAS ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışması yapılırken, yolcuların taşındığı 37 EGO otobüsü servis sonrası 3. Bölge Otobüs İşletme Müdürlüğünde uluslararası standartlarda dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu. Havalandırma sistemine kadar sterilize edilerek, filtreleri yenilenen otobüslerin iç ve dış temizliği de yapıldı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Umre yolcularını taşıyan otobüslerimizi dezenfekte ederek, polen filtrelerine kadar değiştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelemizi en üst seviyede devam ettiriyoruz. Ankara halkı bu otobüslerin temizlik çalışmalarının en ince ayrıntısına kadar yapıldığından emin olabilir. Vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere riayet ederlerse Ankara halkı başarıyla bu mücadeleyi yapmış olur” dedi.

TOPLU TAŞIMADA SERVİS SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Umreden gelen yolcuları taşıyan otobüslerin ikinci kez dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacağını ve 17 Mart Salı gününden itibaren servise çıkarılacağını belirten EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi ise, “Tedbirlerimizi aldık. Tüm otobüslerimiz dezenfekte edilmektedir. Ankara halkı gönül rahatlığıyla otobüslerimizi kullanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edilmesi nedeniyle EGO Genel Müdürlüğü’nün toplu taşıma araçlarında (Metro, ANKARAY ve Otobüsler) servis saatlerinde yeni bir düzenlemeye gittiğini ifade eden Geyikçi, 16-30 Mart tarihleri arasında “Yarıyıl Tatili Servis Programı”na geçildiğini söyledi.

20 NOKTADA ASKİ TAHSİLAT VE ABONELİK ŞUBELERİ GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

ASKİ Genel Müdürlüğü, salgın hastalıklara karşı halk sağlığını korumaya yönelik aldığı önlemler kapsamında su faturası tahsilatı ve abonelik işlemlerinin yapıldığı 20 şubeyi kapatma kararı aldı.

Başkent genelindeki diğer şubelerin hizmet vermeye devam edeceğine ve abonelerin ödeme işlemlerini PTT, internet ve bankalar üzerinden yapabileceğine dikkat çekilen açıklamaya göre geçici bir süre hizmet veremeyecek şubeler şunlar:

“ Mamak ve Dikimevi Abonelik İşlemleri, Dikmen, Ayvalı, Etlik, Gazino, Andaç, Erdem, Plevne, Fatih, Yenikent, Şentepe, Karşıyaka, Yenidoğan, Hüseyingazi, Aydınlıkevler, Mutlu, Eryaman, Güzelkent, Polatlı ve Şentepe Tahsilat Yerleri.”

OTELLERDE DE HİJYEN TEYAKKUZU

Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Başkent’teki tüm oteller başta olmak üzere konaklama tesisleri ile hamamlara gönderilen uyarı yazısı sonrası dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

Ankara Zabıta ekipleri otellerde denetleme yaparken, Başkent’teki birçok otelde vatandaşların sağlığı için önlemler artırıldı. Alınan önlemleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kontrollerini sıklaştırdı.