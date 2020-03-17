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Yenimahalle'nin Öğrencilerine Uzaktan Eğitim

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezi You Tube kanalı ile sınava girecek olan öğrencilere destek vermeye devam edecek.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi bünyesinde ilçenin 6 farklı noktasında ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere eğitim hizmeti veren Destek Eğitim Merkezleri, koronavirüs sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatılırken; bu yıl sınava girecek olan 12 ve 8’inci sınıflar için eğitime aralıksız devam edilecek. Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezi YouTube kanalı ile sınava girecek olan öğrencilere destek vermeye devam edecek.

Yenimahalle Belediyesi’nin youtube kanalı üzerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12’inci sınıf öğrencileri ile Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri için müfredatlarında kaldıkları yerden devam edecek olan derslerin çekimleri 16 Mart Pazartesi günü başlayacak. Konu anlatımı ve soru çözümlerinin yapılacağı dersler belirli periyotlarla kanala yüklenerek yayınlanacak.

“Eğitimlerde aksama olmayacak”

Salgın sebebiyle örgün eğitime ara verilmiş olsa da derslerin aksamayacağını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır.  Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Virüs salgını nedeniyle eğitime ara verildi ancak bu yıl geleceklerini belirleyecek hayati önemdeki sınavlara hazırlanacak olan çocuklarımızı yarı yolda bırakmayacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“Çocuklarımız zorunlu tatili boş geçirmesin”

Yenimahalleli öğrencilerin, yüz yüze eğitimler yeniden başlayana kadar uzaktan eğitimle eksiklerinin kalmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın sebebiyle önlemler alındı, okullar tatil oldu. Bir yerel yönetici olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek tüm faaliyetlerimize ara verdik. Ancak çocuklarımız bu zorunlu tatili boş geçirmesin, eğitim süreci aksamasın diye derslerimize youtube kanalımız üzerinden devam edeceğiz.” diye konuştu.
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Dün 10:00 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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